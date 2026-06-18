Il primo turno della fase a gironi del Mondiale nordamericano è andato agli archivi con la vittoria per 3-1 della Colombia sul debuttante Uzbekistan.

Il grande protagonista della sfida è stato Luis Diaz, autore di un illuminante assist per Munoz e poi di una rete. Tra i primi due punti sudamericani gli uomini di Fabio Cannavaro avevano invece trovato il momentaneo pareggio con il primo storico gol ai Mondiali firmato da Fayzullayev. In classifica i Cafeteros mettono così subito grande pressione al Portogallo, fermato sul pareggio dalla Repubblica Democratica del Congo.