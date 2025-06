Immagine illustrativa KEYSTONE

Scopri come migliorare la salute dei tuoi denti con 5 semplici mosse.

Covermedia Covermedia

La cura orale quotidiana è fondamentale per mantenere il sorriso sano e splendente.

Miranda Pascucci, Head of Clinical Education e Dental Therapist presso TePe, condivide i suoi consigli per ottimizzare la salute orale e mantenere i denti al meglio.

Aggiorna il tuo kit di igiene orale

Il primo passo per rinnovare la tua routine orale è aggiornare regolarmente il tuo kit di igiene. Cambia lo spazzolino da denti ogni tre mesi, o anche prima se le setole sono rovinate o consumate. Le setole danneggiate sono meno efficaci nel rimuovere placca e detriti e possono irritare le gengive.

Non trascurare gli spazi tra i denti

La spazzolatura regolare rimuove solo il 60% della superficie del dente, lasciando il 40% non curato. La malattia parodontale spesso inizia tra i denti, dove lo spazzolino tradizionale non arriva.

Usa il filo interdentale o spazzolini interdentali almeno una volta al giorno per rimuovere placca e residui alimentari. I TePe Interdental Brushes sono un'ottima opzione per migliorare la pulizia interdentale a casa.

Sfatiamo un mito: il collutorio non sostituisce lo spazzolino

Il collutorio può migliorare il respiro e proteggere dai batteri con il fluoro, ma non sostituisce la rimozione della placca e dei batteri responsabili delle malattie gengivali.

Inoltre, i collutori con alti livelli di alcol o potenti agenti antibatterici possono irritare i tessuti della bocca e causare secchezza. Scegli il collutorio giusto in base alle tue esigenze, come uno al fluoro o senza alcol, come il TePe Hydrating Mouthwash.

Controlla la tua tecnica di spazzolamento

Spazzolare i denti correttamente è fondamentale. Usa un dentifricio con fluoro in una concentrazione tra i 1350 e i 1500 PPM per proteggere lo smalto.

Se utilizzi uno spazzolino manuale, inclinalo a 45 gradi rispetto alle gengive e spazzola con movimenti circolari delicati. Se usi uno spazzolino elettrico, mantienilo a 90 gradi e guida lentamente la testina da un dente all'altro.

Rinnova la tua routine quotidiana

Prendersi cura della salute orale dovrebbe far parte della tua routine quotidiana. È fondamentale andare a letto con i denti puliti, poiché durante la notte la produzione di saliva diminuisce, rendendo i denti più vulnerabili alla formazione di carie.