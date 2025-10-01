  1. Clienti privati
I consigli 7 errori da evitare con l'anello di fidanzamento

1.10.2025 - 16:00

Ecco i rischi autunnali e i consigli pratici per proteggere il tuo gioiello più prezioso.

01.10.2025, 16:00

01.10.2025, 16:16

L'autunno porta maglioni caldi, passeggiate tra le foglie e... nuovi rischi per il tuo anello di fidanzamento.

Berganza, rinomata gioielleria d'epoca londinese, ricorda che alcune attività quotidiane tipiche della stagione possono mettere a rischio metalli e pietre preziose. 

«L'autunno comporta cambiamenti nello stile di vita che spesso non vengono associati ai danni dei gioielli, ma i rischi esistono», spiega Justin Daughters, Managing Director di Berganza. «Dal freddo alle attività manuali, il tuo anello può essere più vulnerabile di quanto immagini».

Ecco sette cose da non fare per mantenere il tuo anello sicuro e brillante:

  • Non sottovalutare l'effetto del freddo: le dita si restringono e l'anello può diventare largo, con rischio di caduta.
  • Attenzione in doccia o bagno dopo le uscite fredde: mani gonfie e sapone aumentano il rischio di perderlo.
  • Evita sbalzi di temperatura improvvisi: possono stressare pietre e montature.
  • Prudenza durante le attività all'aperto: intagliare zucche, accendere il camino o camminare nei boschi può esporre il gioiello a urti e sporco.
  • Creme e gel mani con moderazione: i residui agiscono da lubrificante e facilitano la caduta.
  • Guanti e maglieria: tessuti che tirano possono agganciare pietre delicate.
Mostra di più

Cura stagionale dei gioielli

 «I cambiamenti stagionali presentano sfide uniche per i gioielli», aggiunge Daughters. «Sapere come il clima e le attività influiscono sul tuo anello è il primo passo per preservarne bellezza e integrità».

Consigli pratici di Berganza:

  • Controlli stagionali di castoni e pietre.
  • Pulizia delicata con acqua tiepida, spazzolino morbido e sapone neutro.
  • Evitare i pulitori a ultrasuoni sugli anelli antichi.
  • Custodia dedicata quando si toglie l'anello.
Mostra di più

