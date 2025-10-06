A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?

Non bisogna accendere il riscaldamento troppo presto o troppo tardi. Sina Schuldt/dpa

Riscaldare correttamente protegge dalla muffa, riduce i costi e mantiene la casa piacevolmente calda. Con alcune regole di base, potrete essere efficienti senza congelare.

Hai fretta? blue News riassume per te Non esiste un periodo legale di riscaldamento fisso: è fondamentale che gli spazi abitativi raggiungano i 20-22 °C circa.

È conveniente scaldare presto nelle case poco isolate, più tardi negli edifici moderni, ma non lasciare che le stanze si raffreddino.

Riscaldare in modo uniforme, ventilare brevemente, impostare correttamente i termostati e sfiatare i radiatori: è così che si risparmia di più. Mostra di più

Non basatevi sul calendario

Molti contratti di locazione indicano come periodo di riscaldamento quello che va da ottobre ad aprile, ma questo non significa che si possa riscaldare la casa solo in quel periodo. Il fattore decisivo è se lo spazio abitativo raggiunge una temperatura confortevole di 20-22 gradi.

Se la temperatura dell'ambiente scende sensibilmente al di sotto di questa soglia per diversi giorni, è necessario riscaldare la casa, anche se il calendario dice ancora che è estate.

L'accensione anticipata evita che l'ambiente si raffreddi e previene i problemi di umidità. In questo modo si evita che le pareti o i mobili attirino l'acqua a causa del freddo.

L'isolamento determina l'inizio

Il riscaldamento anticipato o ritardato dipende in larga misura dalla qualità dell'isolamento della casa.

In un vecchio edificio non ristrutturato, il calore può fuoriuscire rapidamente, quindi ha senso iniziare a riscaldare presto, spesso già a 15-17 °C di aria esterna. Negli edifici moderni e ben isolati, si può aspettare e vedere: 12-15 °C sono spesso sufficienti.

Il fattore decisivo è che le pareti interne e i mobili non si raffreddino troppo, perché questo comporta un consumo di energia durante il riscaldamento. Se si può comunque ristrutturare, è bene ottimizzare prima il cappotto dell'edificio.

In modo uniforme invece che ciclico

Accendere e spegnere continuamente il riscaldamento porta a inefficienza e a un aumento del consumo energetico. È meglio avere una temperatura moderata e costante, che viene abbassata solo leggermente quando si è fuori casa o di notte. In questo modo si evitano sbalzi di temperatura che il sistema spreca energia per contrastarli.

Durante i periodi di assenza più lunghi o di notte, la temperatura può essere abbassata di 1-2 °C, purché il calo sia controllato. Assicuratevi però che i locali non si raffreddino troppo per ridurre al minimo i costi di riscaldamento e il rischio di umidità.

Ventilare invece di inclinare

Una corretta ventilazione paga. (immagine simbolica) -/dpa

Inclinare le finestre in modo permanente sembra comodo, ma non porta quasi nessun ricambio d'aria: invece di aria fresca, le pareti e le finestre si raffreddano. È meglio spalancare tutte le finestre 3-4 volte al giorno per 5-10 minuti per far uscire rapidamente l'aria viziata.

Durante la ventilazione, le valvole termostatiche dovrebbero essere chiuse il più possibile per evitare inutili perdite di calore. La ventilazione è utile anche in caso di nebbia o umidità, poiché l'aria riscaldata può assorbire più umidità.

Un sistema di ventilazione controllata con recupero di calore aiuta anche a risparmiare energia.

Impostare correttamente i termostati e la curva di riscaldamento

Molte persone alzano il termostato al massimo nella speranza di riscaldare più rapidamente. Ma ciò è inutile: l'impostazione determina solo il momento in cui il radiatore si chiude, non la velocità con cui fornisce calore.

Se si imposta correttamente la curva di riscaldamento (temperatura di mandata in relazione alla temperatura esterna), si garantisce una distribuzione uniforme del calore e si evita il surriscaldamento.

Le temperature ambientali troppo elevate si riflettono innanzitutto sulla bolletta energetica: solo 1°C in più può significare circa il 6% di consumo in più.

I termostati intelligenti spesso aiutano a distinguere automaticamente le fasi di riscaldamento.

Tenere i radiatori liberi e ventilare

Se i radiatori sono coperti da mobili, tende o biancheria, il calore non può fluire nella stanza, ma si disperde o viaggia verso la parete. Assicuratevi che ci siano almeno 5-10 cm di spazio d'aria intorno al radiatore. Le bolle d'aria nel radiatore rallentano la distribuzione del calore: se gorgoglia, ve ne accorgerete, quindi ventilate.

Un profilo irregolarmente caldo indica la presenza di aria o una mancanza di pressione. Vale anche la pena di dare un'occhiata di tanto in tanto ai tubi del riscaldamento: i tubi non isolati spesso perdono calore, soprattutto nei corridoi freddi o nelle cantine.

Tenere d'occhio l'umidità

L'aria calda può assorbire più umidità. Invece le superfici fredde favoriscono la formazione di condensa e muffa. Se l'umidità relativa supera il 60%, il rischio aumenta notevolmente.

Un igrometro è quindi utile per verificare in modo oggettivo la necessità di ventilazione, e non solo al tatto. Dopo aver fatto la doccia, cucinato o steso il bucato, è necessario arieggiare immediatamente la stanza per eliminare l'umidità.

Negli edifici vecchi spesso si applicano valori limite più bassi a causa del maggior numero di ponti freddi.

Piccoli componenti, grandi effetti

Le guarnizioni di finestre e porte si usurano con il tempo e spesso causano inutili perdite di calore. Spesso è possibile sostituirle con pochi franchi e questo comporta già un notevole risparmio.

Tirare le persiane o le tende di notte aiuta a mantenere il calore nella stanza, soprattutto nel caso di finestre con una maggiore dispersione di calore.

Vale anche la pena di utilizzare un sottile pannello riflettente dietro i radiatori sulle pareti esterne fredde per irradiare nuovamente il calore nella stanza.

I sistemi intelligenti di controllo del riscaldamento, come i termostati con programmi orari o i sensori delle finestre, si occupano automaticamente di questa ottimizzazione.

Utilizzare la modalità vacanze ed estate

Se l'acqua calda è necessaria solo in estate, il riscaldamento può essere commutato in modalità solo acqua calda, risparmiando energia e combustibile.

In caso di assenze prolungate, come le vacanze, una modalità vacanze che abbassa notevolmente la temperatura è spesso più sensata dello spegnimento completo.

In questo modo si evita un raffreddamento eccessivo, che consumerebbe molta energia alla riaccensione. I sistemi moderni e i comandi intelligenti offrono comode funzioni automatiche.

Anche durante il periodo di transizione, conviene un funzionamento ridotto invece di un funzionamento continuo.