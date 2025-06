Michèle e Manu Burkart hanno accettato i telefoni cellulari presso la filiale Coop di Winterthur in occasione della Giornata delle buone azioni. Foto: Swisscom, Nicolas Zonvi

A maggio sono stati raccolti oltre 11.000 cellulari per Swisscom Mobile Aid nell'ambito dell'iniziativa "Giornata delle buone azioni". Chi non ha partecipato alla campagna di raccolta può consegnare il proprio vecchio cellulare presso il negozio Swisscom in qualsiasi momento.

Hai fretta? blue News riassume per te I telefoni cellulari inutilizzati contengono molte materie prime importanti, il cui riciclo sostiene l'economia circolare.

A maggio sono stati donati oltre 11.000 cellulari nell'ambito della campagna di raccolta "Good Deed Day".

Swisscom ricicla o vende questi apparecchi usati attraverso il programma "Mobile Aid" e il 100% del ricavato va alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini. In questo modo è possibile fornire pasti ai bambini bisognosi. Mostra di più

In Svizzera vivono circa nove milioni di persone, molte delle quali hanno una cosa in comune: tengono a casa almeno un telefono cellulare che non usano più.

Non tutti sanno che si tratta di veri e propri tesori: i cellulari e gli smartphone dismessi contengono diverse materie prime preziose, come argento, platino e oro.

Tre quarti delle emissioni di CO₂ di uno smartphone sono generate durante la produzione, principalmente attraverso l'estrazione di materie prime rare. È quindi importante prolungare la vita utile dei telefoni cellulari e restituire al ciclo i materiali utilizzati. Ma come funziona esattamente?

Restituzione dei telefoni cellulari: è così semplice

Chiunque trovi a casa uno smartphone usato può restituirlo al ciclo in vari modi: Swisscom sostiene l'economia circolare e acquista i vecchi cellulari tramite Buyback, li ripara e li rivende. Chiunque voglia sostenere una buona causa può donare il proprio cellulare tramite Mobile Aid, il cui ricavato andrà a SOS Villaggi dei Bambini.

A maggio sono stati raccolti oltre 11.000 telefoni cellulari nell'ambito della campagna nazionale "Good Day" di Coop. I dispositivi raccolti vengono rimessi a nuovo, i dati personali vengono cancellati e i dispositivi vengono venduti di seconda mano o inviati al riciclaggio, dove le materie prime vengono accuratamente separate e riutilizzate.

Tutti i proventi di questa campagna sono destinati alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini Svizzera. Il ricavato sarà utilizzato per fornire pasti ai bambini bisognosi e per aumentare la consapevolezza nutrizionale. Chi non ha partecipato alla Giornata della buona azione può restituire gli smartphone inutilizzati in qualsiasi negozio Swisscom in qualsiasi momento.

Perché le cantine sono miniere di risorse urbane

In molte case svizzere, in cantina vengono conservati oggetti ormai obsoleti da tempo, tra cui circa otto milioni di smartphone. Le nostre cantine sono quindi vere e proprie miniere di materie prime.

Il termine tecnico è urban mining. Le città stanno diventando fonti di materie prime perché i rifiuti elettronici contengono materiali preziosi. Il vostro vecchio smartphone è uno di questi: rimettetelo subito in circolo.