Ecco su cosa fare attenzione Acne da cappello: tanti rischi con accessori sporchi

Covermedia

3.10.2025 - 16:00

Attenzione alla sporcizia.
Attenzione alla sporcizia.
Covermedia

Dall'acne ai pori ostruiti, cappellini e berretti possono danneggiare la pelle se non lavati con regolarità. I consigli di Fresha per indossarli senza rischi.

Covermedia

03.10.2025, 16:00

03.10.2025, 16:14

Cappellini da baseball e berretti sono tornati protagonisti del guardaroba autunnale, ma trascurare la loro igiene può avere conseguenze sulla pelle.

«Molti non penserebbero mai di indossare la stessa T-shirt per settimane senza lavarla, eppure succede con i cappelli», avvertono gli esperti di Fresha. «Il tessuto accumula sebo, trucco, prodotti per capelli e agenti inquinanti: con il tempo, questa combinazione ostruisce i pori e può provocare fastidiose impurità».

Come e quando lavare i cappelli

Dopo 1-2 utilizzi se usati durante esercizio fisico, sudore intenso o lunghi spostamenti.

Una volta a settimana per uso casual.

Pulizia immediata in caso di macchie di trucco o prodotti per capelli.

Prevenire l'acne da cappello

Alterna i cappelli: non indossare lo stesso ogni giorno.

Lava correttamente: la maggior parte dei cappelli in cotone o poliestere può essere lavata a mano con acqua tiepida e detergente delicato.

Mantieni la pelle pulita: doppia detersione dopo giornate di sudore.

Evita prodotti pesanti: fondotinta denso o cere sotto il cappello aumentano il rischio di pori ostruiti.

«Spesso i clienti attribuiscono i disturbi ai prodotti di skincare, mentre il vero colpevole è un cappello sporco. Piccoli cambiamenti nelle abitudini igieniche possono fare una grande differenza», concludono gli esperti di Fresha.

