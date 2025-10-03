Ecco su cosa fare attenzioneAcne da cappello: tanti rischi con accessori sporchi
3.10.2025 - 16:00
Dall'acne ai pori ostruiti, cappellini e berretti possono danneggiare la pelle se non lavati con regolarità. I consigli di Fresha per indossarli senza rischi.
Cappellini da baseball e berretti sono tornati protagonisti del guardaroba autunnale, ma trascurare la loro igiene può avere conseguenze sulla pelle.
«Molti non penserebbero mai di indossare la stessa T-shirt per settimane senza lavarla, eppure succede con i cappelli», avvertono gli esperti di Fresha. «Il tessuto accumula sebo, trucco, prodotti per capelli e agenti inquinanti: con il tempo, questa combinazione ostruisce i pori e può provocare fastidiose impurità».
Come e quando lavare i cappelli
Dopo 1-2 utilizzi se usati durante esercizio fisico, sudore intenso o lunghi spostamenti.
Una volta a settimana per uso casual.
Pulizia immediata in caso di macchie di trucco o prodotti per capelli.
Prevenire l'acne da cappello
Alterna i cappelli: non indossare lo stesso ogni giorno.
Lava correttamente: la maggior parte dei cappelli in cotone o poliestere può essere lavata a mano con acqua tiepida e detergente delicato.
Mantieni la pelle pulita: doppia detersione dopo giornate di sudore.
Evita prodotti pesanti: fondotinta denso o cere sotto il cappello aumentano il rischio di pori ostruiti.
«Spesso i clienti attribuiscono i disturbi ai prodotti di skincare, mentre il vero colpevole è un cappello sporco. Piccoli cambiamenti nelle abitudini igieniche possono fare una grande differenza», concludono gli esperti di Fresha.