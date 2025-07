Arsenico, cromo-6 e nitrati contaminano spesso l'acqua potabile. Una recente analisi suggerisce che filtrarli insieme con sistemi avanzati potrebbe salvare migliaia di vite.

Covermedia Covermedia

Bere acqua dal rubinetto è un gesto quotidiano che in molti Paesi si dà per scontato.

Eppure, secondo una nuova analisi condotta dalla Environmental Working Group (EWG) negli Stati Uniti, proprio quella stessa acqua potrebbe contenere sostanze tossiche capaci di aumentare il rischio di cancro. Il dato più allarmante? Una nuova tecnologia di filtraggio combinato potrebbe evitare oltre 50'000 casi di tumore, solo negli USA.

L'indagine ha preso in esame oltre 17'000 reti idriche pubbliche e ha scoperto che tre contaminanti – arsenico, cromo-6 e nitrato – si presentano spesso insieme, ma vengono raramente trattati in modo integrato.

Le normative attuali, infatti, considerano le sostanze singolarmente, ignorando l'effetto sinergico delle loro combinazioni. Un approccio, secondo gli esperti, ormai superato.

Le acque degli USA sono contaminate

«L'acqua del rubinetto è contaminata da miscele di sostanze tossiche, ma le nostre leggi si comportano come se agissero separatamente», spiega Tasha Stoiber, una delle autrici dello studio. Ed è proprio questo che potrebbe cambiare con l'adozione di sistemi a filtro multiplo, già in grado di trattare simultaneamente diversi inquinanti.

L'arsenico, ad esempio, è naturalmente presente nel terreno ma può infiltrarsi nell'acqua attraverso vecchie tubature e attività industriali. Negli Stati Uniti è considerato uno dei principali responsabili dei tumori correlati all'acqua potabile.

Il limite legale è di 10 parti per miliardo, ma la soglia consigliata dalle autorità sanitarie californiane è di appena 0,004. Un divario che lascia esposti milioni di cittadini.

Dai tumori gastrici a malformazioni neonatali

Il cromo-6, noto per la sua tossicità, è stato rilevato nell'acqua di circa 250 milioni di americani. Anche se la normativa si basa sul «cromo totale», questa forma specifica è sospettata di provocare tumori gastrici, danni epatici e problemi riproduttivi, anche a concentrazioni molto basse.

Il nitrato, invece, è un contaminante ben conosciuto ma spesso sottovalutato. Derivato in gran parte dai fertilizzanti agricoli, è legato a tumori intestinali e malformazioni neonatali.

Secondo la EWG, una semplice riduzione del 20% della sua concentrazione potrebbe evitare oltre 130 casi di cancro ogni anno e risparmiare più di 35 milioni di dollari in costi sanitari.

I rischi sono più alti nelle aree rurali, dove i piccoli impianti di distribuzione idrica spesso non dispongono delle risorse tecniche o economiche per aggiornare i sistemi di filtraggio.

E qui il problema si trasforma in una questione di disuguaglianza. «Garantire acqua pulita a tutte le comunità è una questione di equità», afferma Sydney Evans, coautrice dello studio.

Si può fare qualcosa anche in casa

Chi vuole tutelarsi può già fare qualcosa anche in casa: impianti di osmosi inversa installati sotto il lavello permettono di rimuovere diversi contaminanti in una volta sola, a patto che i filtri vengano sostituiti regolarmente.

Per chi vive in affitto, ci sono soluzioni più semplici, come i filtri a carbone attivo, meno completi ma comunque efficaci su alcune sostanze.

Per la EWG, è il momento di aggiornare le normative e superare il modello basato sull'analisi di singoli rischi.

Le tecnologie ci sono, ma serve un cambiamento politico e normativo che riconosca la realtà: quando apriamo il rubinetto, non beviamo una sostanza alla volta, ma un cocktail potenzialmente pericoloso.