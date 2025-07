Si chiama Photon Matrix, funziona senza chimica né rumore e promette di rivoluzionare la lotta contro le zanzare. In arrivo entro fine 2025.

Covermedia Covermedia

Le zanzare sono una presenza fissa nelle serate estive.

Bastano pochi secondi per passare dalla quiete al fastidio e i metodi tradizionali per tenerle a bada sono spesso inefficaci, sgradevoli o poco tollerati dalla pelle.

Ma una novità hi-tech potrebbe cambiare le regole del gioco: si chiama Photon Matrix, ed è un sistema laser ideato dall'ingegnere cinese Jim Wong per colpire selettivamente le zanzare, senza l'uso di sostanze chimiche, senza odori e senza rumore.

Elimina fino a 30 esemplari al secondo

Il principio è semplice quanto innovativo. Il dispositivo utilizza una tecnologia ottica per rilevare il volo degli insetti tramite luce riflessa e attiva il laser solo quando identifica con certezza una zanzara. Tutto questo avviene in appena 0,003 secondi, con una capacità teorica di eliminare fino a 30 esemplari al secondo.

Secondo Wong, il sistema è innocuo per esseri umani e animali domestici, poiché la sensibilità del software consente di ignorare corpi più grandi o movimenti veloci come quelli di mosche e vespe.

La Photon Matrix è pensata per essere utilizzata sia in ambienti interni che all'aperto. Resistente all'acqua e alimentata tramite cavo o powerbank, sarà disponibile in due versioni: una base, con copertura fino a tre metri, e una «Pro», capace di proteggerne sei.

Entrambe offrono un angolo di monitoraggio di 90 gradi. La lentezza tipica del volo delle zanzare, rispetto ad altri insetti, rende il laser particolarmente efficace e mirato.

Un'alternativa promettente

In un mercato ancora dominato da spray, zampironi e diffusori elettrici, spesso poco adatti a bambini, persone allergiche o semplicemente attenti alla sostenibilità, questa nuova soluzione rappresenta un'alternativa promettente. Il laser non emette sostanze irritanti né produce rifiuti: un approccio più pulito e potenzialmente rivoluzionario.

Al momento, però, il dispositivo è ancora in fase di sviluppo e disponibile solo attraverso la piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Il prezzo previsto è di circa 400 euro per la versione base e 537 euro per la Pro. Le prime consegne sono attese per ottobre 2025, con una produzione su larga scala in arrivo nella primavera del 2026.

Se manterrà le promesse, il futuro delle nostre estati potrebbe essere finalmente libero dal ronzio.