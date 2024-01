Non servono prodotti costosi come raccomandato sui social: prendersi cura di sé richiede consapevolezza.

Le piattaforme dei social media, come TikTok e Instagram, sono piene di consigli e guide per la cura della pelle.

Di conseguenza, molti adolescenti si lasciano trascinare dalle tendenze.

In risposta, la dottoressa Anjali Mahto, consulente dermatologa, ha rivelato come dovrebbe essere la routine di cura della pelle degli adolescenti.

«Sono consapevole che attualmente esiste una tendenza sui social media che vede gli adolescenti mostrare le loro lussuose routine di cura della pelle (spesso con molti passaggi), soprattutto su piattaforme come TikTok», esordisce la dottoressa Mahto.

«In qualità di consulente dermatologo, ritengo sia essenziale sottolineare che la routine di cura della pelle di un tredicenne dovrebbe dare priorità all'igiene di base, piuttosto che a inutili complessità».

Secondo l'esperta, gli adolescenti dovrebbero iniziare con un detergente.

«Innanzitutto, consiglierei di detergere la pelle due volte al giorno, abbinandovi una crema idratante adatta alle pelli grasse o miste: questo costituisce una buona base solida su cui lavorare», afferma l'esperta.

«Date le fluttuazioni ormonali tipiche degli adolescenti, che possono portare a una pelle grassa o tendente alle macchie, può essere utile l'uso di detergenti che contengano principi attivi delicati come l'acido salicilico o il perossido di benzoile», continua la dottoressa Mahto. «Inoltre, per gli adolescenti che praticano sport all'aperto tra marzo e ottobre (come il tennis, il canottaggio, il rugby o il calcio) è consigliabile inserire una protezione solare con un fattore 30-50 su tutte le aree esposte».

L'esperta sottolinea che gli adolescenti dovrebbero evitare di usare prodotti anti-età.

«Una cosa che mi sta molto a cuore è scoraggiare l'adozione di intricate routine anti-età che coinvolgono principi attivi come la vitamina C, i retinoidi e altri acidi esfolianti», afferma la dottoressa Mahto. «Gli adolescenti a volte si preoccupano eccessivamente dell'invecchiamento precoce. Di recente ho visto in clinica una quattordicenne preoccupata per le zampe di gallina. Senza dubbio era stata influenzata dai social media e dagli influencer».

Covermedia