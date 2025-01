Mangiare alimenti ricchi di acidi grassi omega-3, vitamina C e zinco può contribuire a migliorare la salute degli occhi.

L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute degli occhi, quindi è importante seguire una dieta sana e varia.

Per aiutare a preservare la salute degli occhi, il consulente oftalmologo Alex Day ha individuato i migliori alimenti che favoriscono una buona vista.

Acidi grassi omega-3

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 possono ridurre l'infiammazione e mantenere in salute la retina.

«Gli omega-3, in particolare il DHA (acido docosaesaenoico), sono fondamentali per la salute della retina e possono alleviare i sintomi della sindrome dell'occhio secco», spiega Day. «Questi grassi sani riducono anche l'infiammazione generale, proteggendo i piccoli vasi sanguigni degli occhi».

Le migliori fonti di acidi grassi omega-3 includono pesci grassi come salmone e sardine, semi di lino, semi di chia, noci e alimenti arricchiti con omega-3, come alcune uova e prodotti caseari.

Vitamina C

La vitamina C protegge gli occhi in diversi modi e riduce il rischio di problemi come la cataratta.

«Questo potente antiossidante protegge il cristallino e altri tessuti oculari dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi», spiega Day. «Sostiene la salute dei capillari nella retina e rigenera altri antiossidanti, come la vitamina E. L'assunzione regolare di vitamina C è stata associata a un minor rischio di cataratta e può rallentare la progressione della degenerazione maculare legata all'età (AMD)».

Frutta e verdura dai colori vivaci, come agrumi, broccoli e peperoni rossi, sono ottime fonti di vitamina C.

Zinco

Una carenza di zinco può causare problemi alla visione notturna e aumentare il rischio di progressione dell'AMD.

«Lo zinco supporta la struttura delle proteine oculari, favorisce la guarigione delle ferite nell'occhio e aiuta la produzione di melanina, che protegge dagli effetti nocivi dei raggi UV», aggiunge Day.

Le ostriche, la carne rossa magra e il pollame sono tra le migliori fonti di zinco. Per chi segue una dieta vegetariana o vegana, alternative valide includono fagioli, ceci, semi di zucca e cereali arricchiti.

