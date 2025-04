Il cerchio blu dei prodotti Meta sta conquistando l'Europa. Imago

Il chatbot AI di Meta è ora presente anche su WhatsApp e Instagram in Europa. Ma cosa c'è dietro l'aiutante digitale e quanto controllo hanno gli utenti?

Hai fretta? blue News riassume per te Meta AI è ora integrato anche in WhatsApp e Instagram in Europa, dopo che l'azienda ha dovuto apportare modifiche a causa delle rigide linee guida dell'UE sulla protezione dei dati.

L'AI consente di chattare direttamente all'interno delle app, funziona in modo simile a ChatGPT, ma in Europa la funzione è ancora limitata.

Meta AI non può essere completamente cancellata, ma gli utenti possono utilizzare un comando specifico per resettare le chat precedenti e rimuoverle dai server, secondo Meta. Mostra di più

Improvvisamente è arrivata. Una nuova funzione che quasi nessuno ha richiesto, ma che è difficile da ignorare: Meta AI. Il chatbot AI ha recentemente iniziato a comparire su WhatsApp e Instagram per un numero sempre maggiore di utenti anche in Europa.

Da un giorno all'altro, un piccolo cerchio blu e rosso si trova sul bordo dello schermo nelle varie app. Cliccandoci sopra, si apre una nuova finestra di chat con il partner intelligente di Meta.

Dopo mesi di trattative sulla protezione dei dati, l'azienda ha ottenuto il via libera per il lancio in Europa, anche se con delle restrizioni.

Non con l'intera gamma di funzioni

Meta AI è in uso negli Stati Uniti dal 2023. Il fatto che l'Europa segua solo ora l'esempio è dovuto principalmente alle linee guida più severe in materia di protezione dei dati.

L'azienda ha dovuto garantire che non avrebbe trattato alcun dato sensibile degli utenti senza un esplicito consenso.

Tecnicamente, iniziare è semplice: in WhatsApp, Meta AI si apre tramite la nuova icona e appare come una normale chat. Su Instagram, il chatbot è stato integrato nella barra di ricerca dei messaggi diretti. Gli utenti possono fare domande, farsi spiegare i fatti o chiedere consigli, in modo simile ad altri chatbot come ChatGPT.

Tuttavia, la gamma di funzioni è ancora limitata in Europa. Mentre Meta AI è già in grado di generare e modificare immagini negli Stati Uniti, la versione europea ha finora risposto solo con il messaggio: «Purtroppo non posso ancora creare immagini per te». Questa funzione dovrebbe però essere disponibile a breve.

Quanto fidarsi dell'intelligenza artificiale?

Per Meta, l'integrazione è un passo strategico. Gli utenti non dovranno più lasciare le piattaforme per cercare informazioni o ricevere aiuto per le domande di tutti i giorni. In precedenza, le persone che utilizzavano ChatGPT o altri servizi dovevano lasciare le app di Meta per farlo. Un processo che ora l'azienda vuole evitare con una soluzione interna.

Meta sta quindi creando un ecosistema chiuso in cui gli utenti rimangono e continuano a fornire dati. L'intelligenza artificiale non serve solo come servizio, ma anche come strumento di fidelizzazione degli utenti. Ma cosa significa questo per i dati degli utenti?

Se lo si chiede direttamente all'intelligenza artificiale, si ottiene una risposta innocua. «Non ho accesso a nessun dato personale su di te, come il tuo nome, l'indirizzo o i dettagli di contatto».

L'intelligenza artificiale elabora solo le informazioni che le vengono condivise nella chat in modo attivo. Chiunque si presenti per nome nella chat, ad esempio, ha condiviso consapevolmente queste informazioni. Solo allora sono in possesso di Meta.

Per questo fatto gli esperti di protezione dei dati continuano ad accusare l'impresa statunitense. Questo perché l'integrazione nelle app aumenta il rischio che gli utenti affidino involontariamente all'intelligenza artificiale più di quanto vogliano.

Cancellarla? Possibile solo in misura limitata

Chiunque trovi la nuova funzione fastidiosa ha solo opzioni limitate per rimuoverla. Meta AI è integrata in WhatsApp e Instagram e non può essere disinstallata. Anche se la chat può essere cancellata o archiviata, la funzione stessa rimane attiva.

Almeno c'è un pulsante di emergenza: il comando «/reset-ai» nella chat può essere usato per eliminare la conversazione e, secondo Meta, anche per rimuoverla dai server.

Resta da vedere se questo basterà a rassicurare gli utenti. Ma una cosa è chiara: Meta AI è qui per restare.