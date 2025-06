AirDrop è diventata una funzione molto popolare tra gli utenti di iPhone. Apple

AirDrop potrebbe scomparire dai dispositivi Apple in Europa. Il motivo è una prova di forza tra l'Unione Europea e il gigante tecnologico.

Apple sta valutando la possibilità di rimuovere la funzione AirDrop dagli iPhone e iPad nell'UE.

Ciò è dovuto alle normative europee che vogliono aprire tali funzioni a fornitori terzi per evitare la concorrenza sleale.

Ormai è un fatto noto il braccio di ferro fra Apple e la Commissione UE, ma questa volta la situazione sembra essere particolarmente grave. Al centro del conflitto c'è la richiesta dell'UE di aprire alcune funzioni di iOS, tra cui AirDrop e AirPlay, a fornitori terzi.

Dal punto di vista di Bruxelles, limitare queste funzioni ai propri prodotti dà ad Apple un vantaggio competitivo sleale. Il gigante tecnologico americano è naturalmente di parere diverso e teme che l'apertura forzata possa compromettere la sicurezza e la funzionalità dei suoi ecosistemi.

La controversia si inasprisce: Apple fa ricorso

L'anno scorso Apple ha dichiarato di essere in trattativa con l'UE per trovare una soluzione. Tuttavia, questi sforzi sembrano non aver portato a nulla. Invece di raggiungere un accordo, Apple ha presentato un ricorso ufficiale contro le linee guida dell'UE. E c'è un passaggio di questo ricorso che fa riflettere.

Il noto blogger di tecnologia John Gruber ha recentemente evidenziato una parte esplosiva del ricorso, che ora è stata ripresa da vari media e blog.

Apple scrive senza mezzi termini: «In definitiva, queste regole profondamente sbagliate che prendono di mira solo Apple - e nessun'altra azienda - limiteranno fortemente la nostra capacità di portare in Europa prodotti e funzionalità innovative. Questo, a sua volta, porterà a una peggiore esperienza d'uso per i nostri clienti del Vecchio Continente».

Chi ha la faccia da poker migliore?

Il linguaggio in codice di Apple è piuttosto chiaro. Se l'UE vuole far rispettare determinate regole, ciò potrebbe significare che alcune funzioni non saranno più disponibili in Europa o non saranno introdotte affatto.

Gruber ipotizza che ciò potrebbe avere ripercussioni non solo sulle innovazioni future, come l'Apple Intelligence, ma anche su funzioni già consolidate. La cancellazione di AirDrop non è quindi più solo una chimera, ma una possibilità realistica.

La domanda che sorge ora è: Apple si spingerà davvero fino a questo punto, sconvolgendo i suoi milioni di clienti nell'UE?

L'eliminazione di una funzione pratica e diffusa come AirDrop potrebbe causare un notevole danno d'immagine e mettere a dura prova la fedeltà dei suoi utenti.

D'altro canto, Apple potrebbe anche dare un esempio per rafforzare la sua posizione nei confronti dell'UE e mettere fine a futuri tentativi di regolamentazione.