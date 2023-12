Se consumato in eccesso, l'alcol può avere un impatto negativo sulla salute dell’intestino.

Con l'avvicinarsi delle festività, molti di noi si ritrovano a partecipare a incontri sociali in cui l'alcol scorre a fiumi. Il consumo di alcolici può influire sul nostro benessere in diversi modi, compresa la salute dell'intestino.

Adrienne Benjamin, nutrizionista di ProVen Probiotics, ha creato una guida per mantenere una buona salute dell'intestino durante le feste.

Rimanere idratati

Innanzitutto, se bevete alcolici, è fondamentale che vi manteniate idratati bevendo acqua tra una bevanda alcolica e l'altra.

«Quando beviamo alcolici, è facile dimenticare che abbiamo bisogno di acqua per mantenere il nostro corpo idratato e per sostenere la funzione intestinale, in particolare la consistenza e la motilità delle feci», spiega Adrienne. «Bere un bicchiere d'acqua tra una bevanda alcolica e l'altra può aiutare a ridurre l'assunzione di alcol e a sostenere la salute dell'intestino, e aggiungere un paio di bicchieri d'acqua prima di andare a letto può aiutare a non svegliarsi disidratati».

Bere con moderazione

Se vi concedete un po' di alcol, cercate di farlo con moderazione, perché troppi alcolici possono avere un impatto negativo sull'intestino.

«Fate attenzione all'assunzione di alcolici ed evitate di bere 'shot' alcolici: hanno un impatto concentrato sulla capacità di disintossicazione del fegato e dell'apparato digerente», avverte Adrienne.

Scegliete saggiamente la vostra bevanda

Quando scegliete la vostra bevanda, cercate di evitare quelle piene di zucchero e dolcificanti artificiali.

«I mix, che siano a base di zucchero o senza zucchero, possono contribuire alla disbiosi intestinale, poiché sia lo zucchero che i dolcificanti artificiali hanno un impatto sui nostri batteri intestinali», afferma la nutrizionista. «Sostituire la bevanda con acqua di cocco può essere d'aiuto, in quanto contiene elettroliti, come potassio e sodio».

«Oppure optare per il vino rosso, che è ricco di flavonoidi e che, se bevuto con moderazione, può avere dei benefici per il microbioma».

Mangiare cibi che sostengono l'intestino

Prima di affrontare una serata alcolica, assicuratevi di consumare un pasto sano e di supporto all'intestino un'ora o due prima di uscire di casa. Secondo Adrienne, il pasto dovrebbe includere molte verdure, in particolare quelle a foglia verde, e una buona porzione di proteine, come pollo, pesce, uova, tacchino, noci, semi, fagioli, legumi e frutti di mare.

Assumere integratori

Gli integratori possono essere un ottimo modo per prendersi cura della salute dell'intestino.

«L’integrazione di alcuni integratori può aiutare a sostenere il fegato e l’intestino», spiega l'esperto. «Gli integratori di batteri amici, come ProVen Probiotics, supportano un microbioma equilibrato e possono contribuire a garantire che i nostri batteri intestinali siano in grado di svolgere le loro funzioni chiave, come la metabolizzazione di alcune sostanze (compreso l'alcol), il supporto della funzione immunitaria e il mantenimento della funzione digestiva».

Covermedia