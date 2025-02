Covermedia



Numerosi fattori influenzano la salute mentale, e l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale.

Il cibo che consumiamo ha un impatto diretto sul nostro benessere mentale. Per questo è essenziale scegliere alimenti ricchi di vitamine e nutrienti che sostengano la salute del cervello.

Rosie Millen, nutrizionista specializzata in salute mentale e ambasciatrice di Verve, spiega come l'alimentazione possa influire sul nostro equilibrio psicologico.

«È sorprendente come ciò che mangiamo influisca direttamente sul nostro benessere mentale – e non mi riferisco solo alla felicità che si prova dopo un buon pasto!», afferma l'esperta. «I nutrienti che assumiamo influenzano il funzionamento del cervello e il nostro umore».

Rosie sottolinea quanto la dieta possa essere più potente di qualsiasi farmaco: «Gli acidi grassi omega-3 presenti nel pesce grasso sono essenziali per la struttura cerebrale e la trasmissione dei neurotrasmettitori, mentre le vitamine del gruppo B supportano la produzione di energia nel cervello e aiutano a regolare l'umore».

Anche gli alimenti ricchi di magnesio, come le verdure a foglia verde, sono importanti per ridurre ansia e stress poiché regolano il sistema nervoso.

«Il legame tra intestino e cervello è affascinante e scientificamente provato», spiega Rosie. «Il nostro intestino produce fino al 95% della serotonina presente nell'organismo, motivo per cui dico sempre ai miei pazienti che un intestino felice porta a una mente felice».

Ecco alcuni alimenti consigliati da Rosie Millen per migliorare la salute mentale:

Salmone

Il salmone è uno dei migliori alimenti per la salute cerebrale.

«Ricco di acidi grassi omega-3, è ideale per il benessere del cervello e la regolazione dell'umore», sottolinea Rosie. «Lo consiglio spesso a chi soffre di cali d'umore. Il nostro cervello è composto per il 70% da grassi e la qualità dei grassi che consumiamo influisce direttamente sulla sua salute e sulla trasmissione dei segnali tra le cellule».

Alimenti fermentati

Cibi come kimchi, yogurt e miso favoriscono la salute intestinale, influenzando positivamente anche il benessere mentale grazie all'asse intestino-cervello.

Cioccolato fondente

Se desideri un dolce che faccia bene alla mente, il cioccolato fondente è la scelta ideale. Contiene fenilalanina, un amminoacido che stimola la produzione di dopamina, il cosiddetto «ormone del piacere».

Frutta secca e semi

Noci e semi di lino sono particolarmente ricchi di omega-3 e antiossidanti. «Sono eccellenti per ridurre l'infiammazione e sostenere la salute cerebrale», spiega l'esperta.

Verdure a foglia verde

«Sono vere e proprie centrali di nutrienti che supportano le funzioni cerebrali e migliorano la chiarezza mentale», afferma Rosie.

Uova

Le uova sono una fonte preziosa di vitamina B12, che contribuisce a migliorare l'umore e a combattere stanchezza e affaticamento.

Scegliere con attenzione ciò che mettiamo nel piatto non è importante solo per la salute fisica, ma anche per quella mentale. Integrare alimenti ricchi di nutrienti essenziali nella dieta quotidiana può rafforzare le funzioni cognitive, migliorare l'umore e ridurre ansia e stress.