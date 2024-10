Le allergie interne includono quelle agli animali domestici e alla polvere.

Covermedia

Si potrebbe pensare che l'inizio dell'autunno significhi dire addio alle allergie, ma spesso è proprio la stagione in cui si manifestano le allergie interne.

Le allergie interne tendono a peggiorare durante i mesi più freddi, poiché trascorriamo più tempo in casa con finestre e porte chiuse. Max Wiseberg, esperto di allergeni aerodispersi e creatore del balsamo barriera per allergeni HayMax, ha fornito alcuni utili consigli su come affrontare queste fastidiose allergie.

«L'autunno è il periodo in cui le allergie interne, come quelle agli animali domestici e alla polvere, possono riapparire o manifestarsi per la prima volta», spiega l'esperto. «Questo accade perché, con l'arrivo del freddo e l'accorciarsi delle giornate, passiamo più tempo all'interno delle nostre case».

Max sottolinea che i sintomi delle allergie interne possono essere «molto simili» a quelli della febbre da fieno.

«I sintomi più comuni includono occhi rossi, doloranti e pruriginosi, starnuti, respiro affannoso e sintomi simili a quelli di un raffreddore, come naso che cola e dolore ai seni nasali», chiarisce. «L'asma può essere scatenata da molti degli allergeni presenti in casa e, in alcuni casi estremi, chi ne soffre può accusare sintomi gravi come difficoltà respiratorie o addirittura anafilassi».

Anche se è impossibile rendere una casa completamente priva di allergeni, ci sono accorgimenti per ridurre i sintomi, come cambiare regolarmente la biancheria da letto.

«Gli acari della polvere proliferano in ambienti caldi e umidi, e i nostri letti sono uno dei loro luoghi preferiti», spiega Wiseberg. «Trascorriamo circa un terzo della nostra giornata a letto, rilasciando cellule della pelle e creando umidità con il nostro respiro e il calore corporeo, elementi di cui gli acari hanno bisogno per sopravvivere».

Max consiglia anche di evitare di asciugare i vestiti sui termosifoni.

«Non asciugate i vestiti all'interno sui termosifoni, poiché questo aumenta l'umidità in casa e può favorire la formazione di muffa, che rilascia minuscole spore nell'aria che respiriamo», avverte. «Mantenete l'umidità tra il 40% e il 20% per controllare gli allergeni».

Suggerisce inoltre di: «Spolverare le superfici e passare regolarmente l'aspirapolvere, compresi i tessuti e la tappezzeria. Tenete gli animali domestici lontani da divani e letti, e, se possibile, evitate di farli entrare in camera da letto».

Se i sintomi allergici persistono, è possibile ricorrere a farmaci.

«Provate a fare risciacqui nasali con una soluzione salina per eliminare gli allergeni dal naso», raccomanda Max. «Utilizzate un antistaminico per contrastare gli effetti della produzione eccessiva di istamine nel corpo. Potete anche provare uno spray nasale steroideo per alleviare i sintomi come starnuti, naso che cola e dolore ai seni, o un collirio per gli occhi irritati, pruriginosi e arrossati».

Infine, l'esperto suggerisce di provare il balsamo barriera per allergeni HayMax, che aiuta a trattenere gli allergeni presenti nell'aria prima che entrino nel corpo.

