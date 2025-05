Dal 13 al 16 giugno oltre 8.000 esperti si riuniranno in Scozia per discutere l'impatto del clima sul sistema immunitario. L'aumento di allergie e asma è legato all'ambiente: «Serve un approccio integrato per proteggere la salute del futuro».

Covermedia Covermedia

Il cambiamento climatico sta trasformando la nostra salute.

Non solo a livello respiratorio, ma anche immunitario, con un'esplosione di casi di allergie, asma e malattie croniche. A lanciare l'allarme è l'EAACI 2025, il Congresso della European Academy of Allergy and Clinical Immunology, che si terrà a Glasgow dal 13 al 16 giugno.

Oltre un miliardo di persone è colpito da disturbi immunologici, e un bambino europeo su tre soffre di allergie. Eppure, il legame con inquinamento, urbanizzazione e perdita di biodiversità è ancora sottovalutato. Il congresso di quest'anno, dal titolo «Breaking Boundaries in Allergy, Asthma, and Clinical Immunology», vuole colmare questo vuoto.

«Non possiamo più separare salute ambientale e salute umana», avverte il dott. Mohamed Shamji, segretario generale di EAACI. «La scienza deve integrare la sostenibilità se vuole davvero prendersi cura delle prossime generazioni».

In programma: sessioni plenarie, workshop, spazi di confronto internazionale e il corso «Immunology Update» guidato dal celebre immunologo Dr Abul Abbas. L'obiettivo è uno solo: trasformare la conoscenza in azione, e farlo in fretta.