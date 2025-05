Stretching

Fare esercizio al mattino può farti sentire concentrato ed energico per la giornata che ti aspetta.

Iniziare bene la giornata è essenziale per essere produttivo, e una delle cose migliori che puoi fare è mettere in moto il tuo corpo il prima possibile.

Alex Bull, professionista del fitness e fondatrice dello Studio Tarw a Cardiff, in Galles, ha condiviso la sua guida rapida per risvegliare il corpo con l'esercizio fisico.

«Nei primi 10 minuti della giornata, la cosa più importante che puoi fare è fare stretching e uscire, anche se sei in vestaglia con una tazza di caffè,» inizia Alex. «Ancora meglio, vestiti, prendi il caffè in una tazza portatile e fai una passeggiata intorno all'isolato».

Cerca di approfittare delle mattine luminose di primavera e d'estate per uscire a prendere un po' d'aria fresca, poiché questo può aiutare a regolare il tuo orologio biologico.

«Questo è estremamente importante tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo dell'anno, perché stabilisce il tuo ritmo circadiano e ti prepara per la giornata», afferma l'esperta di fitness. Alex continua suggerendo di prendersi del tempo per fare stretching ogni mattina, soprattutto se si deve stare seduti alla scrivania tutto il giorno.

«Fare stretching al mattino risveglia i muscoli e le articolazioni, il che è davvero importante», consiglia. «La cosa peggiore che si possa fare per il proprio corpo è passare la notte a letto e poi sedersi subito alla scrivania: quindi, iniziate a fare stretching, uscite all'aria aperta».

Quando si tratta di programmare gli allenamenti, che si tratti di corsa, yoga o sollevamento pesi, Alex consiglia di cercare di farlo al mattino.

«Consiglio sempre di allenarsi all'inizio della giornata, a casa, all'aperto o in una lezione con un amico, in modo da non intralciare la propria attività e finire per non riuscirci», spiega, aggiungendo che allenarsi al mattino può far sentire concentrati e ricaricati per la giornata.