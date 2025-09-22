  1. Clienti privati
Alzheimer Scoperta una nuova cellula che spiega la perdita precoce di orientamento

Covermedia

22.9.2025 - 16:00

Un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan ha identificato un tipo di neurone mai descritto prima, che potrebbe chiarire perché chi soffre di Alzheimer perde fin dalle prime fasi la capacità di orientarsi nello spazio. La scoperta apre la strada a diagnosi più precoci e a nuove strategie terapeutiche.

Covermedia

22.09.2025, 16:00

22.09.2025, 17:13

La difficoltà a trovare la strada di casa o a muoversi in ambienti familiari è spesso uno dei primi campanelli d'allarme dell'Alzheimer.

Ora, uno studio dell'Università del Michigan getta nuova luce sul perché questo accada così presto nella progressione della malattia: il segreto risiede in un tipo di cellula cerebrale fino a oggi sconosciuto, le cosiddette LR-cells(«low rheobase»), localizzate nel retrosplenial cortex, un'area del cervello che la malattia colpisce precocemente.

Queste cellule funzionano come un vero e proprio bussola interna: calcolano la direzione dello sguardo in base ai movimenti della testa, filtrano i segnali di disturbo e mantengono stabile l'orientamento anche in presenza di intensa attività cerebrale. A renderle uniche è la loro capacità di ignorare il neurotrasmettitore acetilcolina – fondamentale per memoria e attenzione – e di attivarsi solo per elaborare informazioni legate al movimento.

«Questa cellula sembra essere stata progettata per risolvere un problema vitale: sapere dove ci si trova e in quale direzione si sta guardando», spiega Omar Ahmed, neuroscienziato e coordinatore della ricerca. Attraverso esperimenti su modelli animali e simulazioni al computer, il suo team ha dimostrato che anche un danno minimo a queste cellule può destabilizzare completamente la capacità di orientarsi.

La scoperta potrebbe avere implicazioni decisive: poiché il retrosplenial cortex degenera nelle fasi iniziali dell'Alzheimer, le LR-cells potrebbero diventare un biomarcatore per diagnosi più tempestive. I ricercatori stanno già esplorando l'uso di tecniche di imaging e stimolazione cerebrale per studiarle meglio.

Le prospettive non si fermano qui. Futuri trattamenti potrebbero puntare proprio su questo nuovo target, sviluppando farmaci in grado di proteggere o rinforzare le LR-cells, oppure programmi di training cognitivo pensati per mantenere più a lungo intatto il «navigatore interno» del cervello.

«Capire come funzionano questi neuroni unici ci permette di pensare a strategie per preservare o persino ripristinare una funzione fondamentale: l'orientamento nello spazio», conclude Ahmed.

