Dalla bio sui dating app al coraggio di essere noiosi, fino a passeggiate al parco e amicizie vere: così gli esperti di relazioni ridefiniscono l'arte di incontrarsi nel 2025.

Covermedia Covermedia

Trovare l'amore nell'era digitale è diventato, più che una ricerca romantica, un vero e proprio percorso di autoconsapevolezza.

Ma tra app, aspettative e paure, è ancora possibile creare connessioni autentiche? Secondo una serie di esperti consultati dal Financial Times, la risposta è sì – ma serve cambiare approccio. Ecco i 10 consigli più sorprendenti ed efficaci per migliorare la propria vita sentimentale.

1. Scrivi la tua «love bio»

Sii onesto, essenziale, aggiornato. La tua descrizione nei profili di dating non deve essere perfetta, ma vera. Condividere qualcosa di autentico dimostra che sei presente e aperto.

2. Esci dalla tua «comfort zone sentimentale»

Hai sempre lo stesso «tipo»? Potrebbe essere proprio quello a frenarti. Secondo gli esperti, si trova l'amore quando si osa qualcosa – o qualcuno – di diverso.

3. Fai una pausa vera, non dallo schermo

Nel mondo digitale, perfino le pause diventano produttive. Ma per ricaricare davvero mente e cuore, serve staccare: camminate, natura, amici veri. Non scroll su Instagram.

4. Gioca con i numeri, ma con leggerezza

Sì, anche l'amore può essere statistico: 6 coppie su 10 si conoscono su app. Ma per non farsi travolgere, pensa ai match come a un semplice screening, non a colloqui per l'anima gemella.

5. Impara a dire no: fai la lista dei «mai»

Riconosci i tuoi limiti e stabilisci fino a cinque «dealbreaker» personali. Se si presentano, non trattare, esci dalla situazione. Conoscersi davvero vuol dire anche sapere cosa non si vuole.

6. Abbraccia l'ordinario

Basta con battute brillanti o selfie filtrati. Abbi il coraggio di essere noioso, sincero, normale. L'amore non ha bisogno di effetti speciali.

7. Fatti aiutare dagli amici, davvero

Alcuni degli incontri migliori avvengono offline, attraverso amici in comune. Se condividi passioni e contesti con chi ti piace, hai già qualcosa in comune che vale.

8. Attenzione ai «love scammer»

Se qualcuno vuole passare troppo in fretta da un'app a WhatsApp, occhio: potrebbe non essere chi dice di essere. Prima di un incontro, sempre una videochiamata.

9. Cammina insieme, non solo chiacchiera

Invece di sederti a interrogare qualcuno a cena, proponi una passeggiata. Il movimento rilassa, apre, mette entrambi sullo stesso ritmo. E può far emergere la vera connessione.

10. Inizia da te

Non cercare qualcuno per «completarti». Coltiva prima una vita piena: lavoro, salute, amicizie, passioni. L'amore più sano nasce quando non si ha bisogno di essere salvati, ma solo condivisi.