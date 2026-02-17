Scavare da soli non basta, occorre scavare in profondità. Per contrastare il riscaldamento globale, la CO₂ può essere immagazzinata nel sottosuolo, a oltre mille metri di profondità. Immagine: Pexels, David Kanigan

Nel cantone di Zurigo, i ricercatori stanno testando se l'iniezione di CO₂ sia possibile anche nel suolo svizzero, a profondità enormi. Swisscom sostiene il progetto di ricerca.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te Per contrastare il riscaldamento globale, è necessario ridurre la CO₂ e, inoltre, rimuoverla e stoccarla.

Ad esempio, il gas viene catturato dall'atmosfera e pompato in profondità sotto la superficie terrestre, dove viene trattenuto in profondità da strati di copertura impermeabili.

Un progetto pilota del Politecnico di Zurigo sta studiando la possibilità di iniettare CO₂ nel sottosuolo svizzero, nel comune zurighese di Trüllikon. Mostra di più

Le emissioni di CO₂ nella vita quotidiana sono causate principalmente dall'elettricità, dalla mobilità e - soprattutto nella stagione fredda e a seconda del sistema - dal riscaldamento. Chi utilizza l'energia solare e la bicicletta dà un importante contributo alla protezione del clima.

Anche aziende come Swisscom si assumono la responsabilità delle emissioni che producono, riducendole il più possibile, almeno del 90% entro il 2035, e si impegnano a ridurre le emissioni dirette che non hanno ancora ridotto al di fuori della propria catena del valore. Ma cosa succede effettivamente a queste emissioni residue?

Per scoprire come i Paesi e le aziende possono ridurre ulteriormente la loro impronta ecologica, vale la pena dare un'occhiata ai nostri piedi: I terreni sono serbatoi naturali di carbonio e, con l'aiuto di metodi tecnici, fungono da serbatoi di CO₂ a lungo termine che riducono il carico sull'ambiente.

Stoccaggio di CO₂: esportazione all'estero

Lo stoccaggio di CO₂ nel sottosuolo non richiede solo vanghe e rastrelli. Il gas, infatti, viene pompato a più di mille metri sotto la superficie terrestre in strati di roccia porosa da cui non può più uscire. Lì si trasforma in forme minerali per lunghi periodi di tempo e rimane saldamente legato alla roccia.

La Svizzera ha già esportato CO₂ all'estero in singoli test pilota. Questi Paesi dispongono di vecchi giacimenti di petrolio e di gas e di enormi formazioni sotto i fondali marini che si prestano allo stoccaggio permanente di grandi quantità di CO₂. Questo riduce il carico sull'atmosfera, ma è anche costoso e non sostituisce gli sforzi per ridurre le emissioni di CO₂.

Chiunque abbia attraversato la Svizzera sa che non confina con il mare né ha giacimenti di petrolio o gas esauriti. I ricercatori stanno attualmente studiando nuove possibilità di gestione della CO₂ anche in questo Paese.

Progetti innovativi: Pozzo di Trüllikon

Il progetto pilota CITru, guidato dal Politecnico di Zurigo, sta attualmente testando un pozzo in disuso nel comune di Trüllikon a Zurigo. Si tratta del primo progetto che esamina la fattibilità di un test di iniezione di CO₂ nel sottosuolo svizzero per studiare il comportamento della CO₂.

Swisscom sostiene il CITru e altri progetti per la rimozione della CO₂ e si impegna attivamente per la protezione del clima. Inoltre, l'azienda riduce costantemente le proprie emissioni. L'obiettivo non è solo quello di raggiungere lo zero netto, ma anche di mantenerlo a lungo termine.

6 fatti sullo stoccaggio di CO₂ Sono necessarie più tecnologie per rimuovere, catturare o immagazzinare la CO₂ al fine di mantenere il riscaldamento globale entro un massimo di 1,5 gradi Celsius. Swisscom promuove queste tecnologie.

Le tecnologie a emissioni negative (NET) sono utilizzate per catturare CO₂ dall'atmosfera. Esistono tecnologie naturali (ad esempio la riforestazione) e tecniche.

Con le tecnologie tecniche, la CO₂ è disponibile come prodotto in forma compressa e deve essere immagazzinata.

Con lo stoccaggio sotterraneo, la CO₂ viene catturata, trasportata e immagazzinata in profondità nel sottosuolo invece di essere rilasciata nell'atmosfera.

Questo riduce la quantità di CO₂ nell'atmosfera e rallenta il riscaldamento globale.

Gli esperti esaminano il comportamento della CO₂ nel sottosuolo. Mostra di più