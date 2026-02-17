Le emissioni di CO₂ nella vita quotidiana sono causate principalmente dall'elettricità, dalla mobilità e - soprattutto nella stagione fredda e a seconda del sistema - dal riscaldamento. Chi utilizza l'energia solare e la bicicletta dà un importante contributo alla protezione del clima.
Anche aziende come Swisscom si assumono la responsabilità delle emissioni che producono, riducendole il più possibile, almeno del 90% entro il 2035, e si impegnano a ridurre le emissioni dirette che non hanno ancora ridotto al di fuori della propria catena del valore. Ma cosa succede effettivamente a queste emissioni residue?
Per scoprire come i Paesi e le aziende possono ridurre ulteriormente la loro impronta ecologica, vale la pena dare un'occhiata ai nostri piedi: I terreni sono serbatoi naturali di carbonio e, con l'aiuto di metodi tecnici, fungono da serbatoi di CO₂ a lungo termine che riducono il carico sull'ambiente.
Stoccaggio di CO₂: esportazione all'estero
Lo stoccaggio di CO₂ nel sottosuolo non richiede solo vanghe e rastrelli. Il gas, infatti, viene pompato a più di mille metri sotto la superficie terrestre in strati di roccia porosa da cui non può più uscire. Lì si trasforma in forme minerali per lunghi periodi di tempo e rimane saldamente legato alla roccia.
La Svizzera ha già esportato CO₂ all'estero in singoli test pilota. Questi Paesi dispongono di vecchi giacimenti di petrolio e di gas e di enormi formazioni sotto i fondali marini che si prestano allo stoccaggio permanente di grandi quantità di CO₂. Questo riduce il carico sull'atmosfera, ma è anche costoso e non sostituisce gli sforzi per ridurre le emissioni di CO₂.
Chiunque abbia attraversato la Svizzera sa che non confina con il mare né ha giacimenti di petrolio o gas esauriti. I ricercatori stanno attualmente studiando nuove possibilità di gestione della CO₂ anche in questo Paese.
Progetti innovativi: Pozzo di Trüllikon
Il progetto pilota CITru, guidato dal Politecnico di Zurigo, sta attualmente testando un pozzo in disuso nel comune di Trüllikon a Zurigo. Si tratta del primo progetto che esamina la fattibilità di un test di iniezione di CO₂ nel sottosuolo svizzero per studiare il comportamento della CO₂.
Swisscom sostiene il CITru e altri progetti per la rimozione della CO₂ e si impegna attivamente per la protezione del clima. Inoltre, l'azienda riduce costantemente le proprie emissioni. L'obiettivo non è solo quello di raggiungere lo zero netto, ma anche di mantenerlo a lungo termine.
6 fatti sullo stoccaggio di CO₂
Sono necessarie più tecnologie per rimuovere, catturare o immagazzinare la CO₂ al fine di mantenere il riscaldamento globale entro un massimo di 1,5 gradi Celsius. Swisscom promuove queste tecnologie.
Le tecnologie a emissioni negative (NET) sono utilizzate per catturare CO₂ dall'atmosfera. Esistono tecnologie naturali (ad esempio la riforestazione) e tecniche.
Con le tecnologie tecniche, la CO₂ è disponibile come prodotto in forma compressa e deve essere immagazzinata.
Con lo stoccaggio sotterraneo, la CO₂ viene catturata, trasportata e immagazzinata in profondità nel sottosuolo invece di essere rilasciata nell'atmosfera.
Questo riduce la quantità di CO₂ nell'atmosfera e rallenta il riscaldamento globale.
Gli esperti esaminano il comportamento della CO₂ nel sottosuolo.
Questo contributo è stato realizzato in collaborazione con Swisscom
Swisscom si impegna a favore della sostenibilità ecologica, sociale ed economica, per proteggere l’ambiente, per uno stile di vita corretto e per un utilizzo responsabile dei media digitali. L’azienda ICT leader in Svizzera è già stata premiata diverse volte per il suo impegno a favore della sostenibilità ed è stata nominata da TIME Magazine tra le 500 società più sostenibili al mondo nel 2024.