Uno studio dell'UCD Smurfit Business School mostra che, per i più piccoli, comprendere meglio la crisi climatica aiuta ad affrontare l'eco-ansia. Ma ciò che li aiuta, può avere l'effetto opposto sugli adulti.

Il cambiamento climatico spaventa sempre di più i bambini.

Ma un recente studio condotto dalla UCD Michael Smurfit Graduate Business School suggerisce che una maggiore comprensione del problema potrebbe trasformare quella paura in azione. Ridurre la «distanza psicologica» del cambiamento climatico, ovvero renderlo più concreto, vicino e comprensibile, aiuta i più piccoli a sviluppare strategie di coping efficaci contro l'eco-ansia.

Le ricercatrici Geertje Schuitema e Anthea Lacchia hanno confrontato le reazioni emotive dei bambini di fronte alla crisi climatica e alla pandemia da Covid-19. Il risultato? La percezione di maggiore prossimità della pandemia ha facilitato l'attivazione di quattro strategie psicologiche fondamentali:

Strategie emotive: riformulare l'evento per ridurne l'impatto;

Strategie orientate al problema: concentrarsi sulle soluzioni;

Strategie di significato: trovare speranza e motivazione;

Strategie relazionali: cercare supporto nel gruppo e nella famiglia.

Tra queste, le strategie relazionali – come il sentirsi parte di una comunità impegnata ad affrontare il cambiamento – si sono rivelate le più efficaci. «I bambini si rassicurano se percepiscono che non sono soli», spiegano le studiose. Anche nella comunicazione climatica, dunque, messaggi positivi e inclusivi possono fare la differenza.

Attenzione però: lo stesso approccio potrebbe non funzionare per gli adulti. Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS One, segnala che una percezione troppo ravvicinata della crisi climatica può aumentare ansia e frustrazione negli adulti, portando a reazioni paralizzanti invece che costruttive.

Il messaggio è chiaro: serve una comunicazione climatica su misura, che parli ai bambini con empatia e speranza, e agli adulti con consapevolezza e strumenti pratici per agire.