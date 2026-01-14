Molti antibiotici sembrano efficaci nei test di laboratorio, ma nel corpo non eliminano davvero i batteri. Un nuovo metodo mostra per la prima volta quali farmaci li uccidono davvero e perché questo fa la differenza nelle cure.

Covermedia Covermedia

Gli antibiotici restano uno dei pilastri della medicina moderna.

Eppure sempre più spesso accade che una terapia sembri funzionare, i sintomi migliorino, e poi l'infezione ritorni. O che un trattamento si prolunghi per mesi nonostante i test iniziali fossero rassicuranti. Il motivo è meno evidente di quanto sembri: ciò che funziona in laboratorio non sempre funziona nel corpo umano.

Nei test standard si valuta se un antibiotico blocca la crescita dei batteri. Ma questo non equivale a eliminarli. Molti microrganismi, infatti, entrano in una sorta di stato di quiete: smettono di moltiplicarsi, ma restano vivi. Finita la terapia, possono riattivarsi e far ripartire l'infezione. Non è resistenza, ma tolleranza agli antibiotici.

Quando i batteri sopravvivono senza resistere

Questa strategia è particolarmente problematica in infezioni lunghe e complesse, come la tubercolosi o alcune gravi patologie polmonari. I batteri non combattono il farmaco, semplicemente lo sopportano. Il risultato è una cura che sembra efficace, ma non lo è davvero.

Un nuovo modo di misurare l'efficacia

Un team dell'Università di Basilea ha messo a punto un metodo innovativo chiamato Antimicrobial Single-Cell Testing. Invece di osservare intere colture, i ricercatori hanno seguito singoli batteri per giorni, usando microscopia ad alta risoluzione. L'obiettivo era semplice ma decisivo: capire se una cellula muore davvero.

I risultati mostrano differenze marcate tra i farmaci. Alcuni arrestano la crescita ma lasciano sopravvivere molti batteri. Altri riescono a uccidere anche quelli in stato di riposo. Conta non solo il farmaco, ma anche la condizione del batterio: quelli «affamati» o inattivi sono più difficili da eliminare, ma spesso determinano l'esito dell'infezione.

Perché i test tradizionali non bastano

I test clinici più usati misurano la concentrazione minima necessaria a bloccare la crescita batterica. Secondo lo studio, questo dato dice poco sull'efficacia reale della terapia. Nei casi di tubercolosi, ad esempio, alcuni antibiotici molto promettenti in laboratorio hanno dato risultati deludenti nel corpo, mentre altri si sono dimostrati più efficaci perché eliminavano anche i batteri dormienti.

«Più un batterio tollera un antibiotico, peggiori sono le probabilità di successo della terapia», spiega il responsabile dello studio Lucas Boeck.

Velocità e genetica fanno la differenza

Analizzando oltre 140 milioni di singoli batteri, i ricercatori hanno mostrato che la velocità con cui i batteri muoionoè più importante del semplice arresto della crescita. Inoltre, la tolleranza è spesso legata ai geni: alcuni ceppi hanno una predisposizione ereditaria a sopravvivere alle cure.

Combinare i dati genetici con le nuove misurazioni di «uccisione» permette di prevedere meglio l'andamento delle infezioni più difficili, senza aggravare il carico per i pazienti.