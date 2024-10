Perché così tante persone indossano colori scuri nella stagione già buia? blue News lo ha chiesto a uno stilista, a un esperto di stile e al proprietario di una boutique.

Jeroen van Rooijen.

B. Bötschi, C. Thumshirn Bruno Bötschi und Christian Thumshirn

Quando prendo regolarmente la S-Bahn per andare al lavoro poco prima delle 7.00 del mattino, mi chiedo perché in Svizzera, durante la stagione fredda, sembra che ci siano solo persone che indossano il nero, il grigio e i colori scuri.

In autunno e in inverno è già abbastanza uggioso.

Beh, non tutti possono essere brillanti e allegri di prima mattina come lo sono io di solito, e forse alcuni non hanno voglia di fare il loro lavoro.

Ma perché quasi nessuno indossa abiti colorati nella stagione fredda per sfidare proprio questa cupezza? blue News se lo è chiesto.

L'esperto: «È sempre più buio, siamo più stanchi»

Il ricercatore sui colori Axel Buether spiega il fenomeno con la funzione biologica del colore come strumento di comunicazione.

«I colori corrispondono in una certa misura al nostro stato d'animo emotivo», afferma Buether. Le persone cercano di comunicare il loro stato interiore attraverso i colori dell'abbigliamento.

Secondo Buether, d'inverno questo si manifesta così: «Diventa più buio, siamo più stanchi, vogliamo nasconderci, fuggire verso l'interno, coltivare una sorta di esistenza simile a quella in una caverna e non avere molto a che fare con le persone».

Rainer Neusius: «Il nero fa dimagrire»

Nessun colore è così popolare nella stagione fredda come il nero, e non è nemmeno un «vero» colore.

Rainer Neusius, proprietario del negozio di abbigliamento Zämä di Zurigo, afferma: «Il nero è semplicemente un colore classico. E il nero è snellente, perché inghiotte ogni piccola imbottitura».

Anche la stilista Melanie Seewer, che produce piccole serie e pezzi unici con il suo marchio Stoffstück, è consapevole dei vantaggi dei colori scuri: «Se ho pezzi neri nelle mie collezioni, so in anticipo che venderanno».

Jeroen van Rooijen: «Il nero non fa sembrare più giovani»

Jeroen van Rooijen, esperto di moda e stile, non è un fan del nero. Pensa che questo colore non renda la vita più facile. «Molte persone pensano che il colore nero sia facile da abbinare». Questo è vero solo in parte.

E un'altra cosa da tenere presente, continua van Rooijen, è che «il nero non fa necessariamente sembrare più giovani».