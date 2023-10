Chissà se Tim Cook si è già bruciato le dita con il suo nuovo iPhone 15 Pro? Keystone

Il nuovo iPhone 15 Pro si surriscalda in modo eccezionale. Apple ha riconosciuto il problema e ha promesso un aggiornamento.

Hai fretta? blue News riassume per te L'iPhone 15 Pro si surriscalda in modo insolito, a volte superando i 45 gradi Celsius.

Molte persone hanno dato la colpa alla nuova custodia in titanio.

Ma ora Apple spiega che si tratta solo di un bug di iOS che verrà presto risolto. Mostra di più

Il lancio dei nuovi iPhone non è stato privo di problemi. Chi ha acquistato i modelli Pro, soprattutto, si è lamentato del fatto che lo smartphone diventa insolitamente caldo.

In un primo momento, il problema è stato liquidato come un disagio legato al fatto che il dispositivo fosse nuovo: gli iPhone appena configurati scaricano molti dati in background dopo l'attivazione e sono quindi più attivi rispetto al normale.

Tuttavia, le misurazioni hanno dimostrato che in alcuni casi la custodia si è riscaldata fino a oltre 45 gradi Celsius, un livello preoccupante in relazione al rischio di ustioni della pelle.

Si è quindi ipotizzato che la causa del surriscaldamento fosse l'uso del titanio al posto dell'acciaio inossidabile nei modelli Pro. Dopo aver mantenuto un profilo basso per quasi una settimana, Apple ritiene ora di aver trovato una spiegazione e una soluzione.

Il bug di iOS causa il calore, non il design

Secondo quanto dichiarato da Apple a CNET, la colpa non è del nuovo design dell'iPhone, ma dei bug presenti sia in iOS 17 che nelle singole app.

Un aggiornamento del sistema operativo è in preparazione e Apple sta collaborando con i produttori di app per fornire aggiornamenti in modo tempestivo.

Non è ancora chiaro quando sarà disponibile la nuova versione di iOS. Ma alcune app che hanno riscontrato problemi di calore, tra cui Instagram, hanno già rilasciato aggiornamenti.