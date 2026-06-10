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Apple Gli utenti di iPhone e iPad in Svizzera avranno accesso a «Siri AI»

SDA

10.6.2026 - 10:00

Apple tratta la Svizzera in modo differente dal resto dell'Europa.
Apple tratta la Svizzera in modo differente dal resto dell'Europa.
Keystone

Gli utenti svizzeri di iPhone e iPad avranno accesso alla nuova versione del software di assistenza Siri con intelligenza artificiale (IA), presentata da Apple questa settimana.

Keystone-SDA

10.06.2026, 10:00

10.06.2026, 10:03

Il blocco di «Siri AI» riguarderà infatti solo i 27 stati membri dell'Unione europea, ha indicato un portavoce di Apple su richiesta dell'agenzia Awp. «La Svizzera, quindi, non è inclusa».

Siri AI sarà disponibile per gli utenti elvetici come versione beta nel corso di quest'anno, a condizione che la lingua sia impostata sull'inglese. «Apple estenderà rapidamente il supporto ad altre lingue», ha aggiunto l'addetto stampa.

Per usufruire della novità sarà però necessario disporre di un dispositivo di una delle ultime generazioni. Siri AI funziona a partire dall'iPhone 15 Pro e dall'iPhone 15 Pro Max o modelli più recenti. Per i tablet è necessario disporre di un iPad mini (A17 Pro) o di un iPad con M1 o versioni successive.

Gli utenti svizzeri si trovano così in una posizione di vantaggio rispetto ai cittadini dell'Ue: Apple ha infatti deciso di congelare il lancio di Siri AI nell'Unione Europea a causa della richiesta della Commissione Ue di una totale apertura di iPhone e iPad agli assistenti IA di altri fornitori.

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