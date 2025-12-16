L'astrologa: «Gli Ariete coraggiosi saranno premiati con la maturità»

Che cosa riserva il 2026 per i nati sotto il segno dell'Ariete? Google AI

Monica Kissling e Karina Schönberger hanno guardato nelle stelle. Le astrologhe rivelano cosa ha in serbo il 2026 per l'Ariete, ovvero per tutti i nati tra il 20 marzo e il 19 aprile.

Monica Kissling e Karina Schönberger Bruno Bötschi

L'anno 2026 sembra una profonda boccata d'aria fresca dopo un lungo periodo di transizione. Ciò che è stato coltivato, scosso e messo alla prova negli ultimi anni sta ora trovando il suo fondamento.

Il 2026 vi invita a vivere la vostra visione, con cuore, autenticità e fiducia nel vostro ritmo.

Amore: incontri nel fuoco sacro

Le relazioni d'amore saranno messe alla prova nel 2026. Il vostro fuoco brucia le illusioni che ostacolano il vostro sviluppo e annuncia una forma più profonda di vicinanza. Se prima cercavate la scintilla, ora si tratta di un fuoco ardente.

Quest'anno si verifica se siete in grado di amare senza perdervi nell'altra persona, se potete permettere una vicinanza senza maschera. Per alcuni Ariete, questo significa lasciar andare i vecchi schemi: le relazioni che si basavano solo sulla tensione, sull'idealizzazione o sulla proiezione si stanno sgretolando.

Ma non dimenticate che dalle ceneri può emergere qualcosa di nuovo che vi assomiglia di più. A volte questo vi sembrerà più difficile del solito, perché state imparando a distinguere tra un legame genuino e una dipendenza emotiva.

Gli incontri del 2026 hanno il potenziale per trasformarvi in profondità. Entrano nella vostra vita persone che toccano il vostro cuore in modo tenero, ma incorruttibile. Che vi vedono anche dove forse vi siete dimenticati di voi stessi.

L'amore diventa uno specchio del vostro fuoco interiore: ciò che negate a voi stessi, vi mancherà nell'altra persona. Ciò che vi concedete vi renderà liberi e porterà i vostri legami a un nuovo livello.

Professione e vocazione: nel regno della responsabilità

Il guerriero che è in voi, consapevole del suo potere, si rivela nella vostra professione. Iniziate a capire che l'iniziativa senza basi si esaurisce rapidamente. L'energia impaziente che di solito vi guida si trasforma in una forza focalizzata nel 2026.

Non vi chiedete più: cosa posso ottenere? E invece: cosa voglio veramente creare?

Quest'anno vi invita a onorare le strutture senza trascurare voi stessi. Il vostro fuoco ha bisogno di una forma che vi serva, altrimenti si spegnerà da solo. Se smettete di dirigere il fuoco dentro di voi contro voi stessi e gli date una forma, diventerà la fonte della vostra autorità.

Nel 2026 molti Ariete sentiranno l'impulso di costruire qualcosa che duri nel tempo: un progetto, un'azienda, una nuova direzione che abbia senso. Ma vi aspettano prove sotto forma di impazienza, dubbi su se stessi e problemi al limite.

La vita vi chiede: siete in grado di perseverare anche quando gli applausi non arrivano?

Se in questo periodo imparate a vedere la stabilità e la responsabilità come espressione della vostra maturità creativa, emergerà qualcosa che potrà servire a voi e agli altri nel lungo periodo. Vi rimodellate come un pioniere che non corre più alla cieca, ma agisce con consapevolezza.

Corpo e mente: tra tensione e abbandono

Il vostro corpo è il vostro insegnante più saggio nel 2026. Vi mostra dove volete troppo, dove state lottando contro il vostro ritmo naturale, dove vecchi schemi si sono radicati nel vostro corpo.

La lezione è impegnativa, ma necessaria: vedere la stanchezza come una bussola, un invito ad ascoltare meglio il vostro corpo e a smettere di usarlo come strumento per le vostre ambizioni.

Quest'anno può portarvi dal fare all'essere. Nei momenti di calma, lo riconoscerete: il fuoco dentro di voi ha bisogno di respirare. Merita di respirare. Potreste scoprire nuove forme di movimento, di respirazione o di immobilità: rituali quotidiani che vi riportano a voi stessi.

Il dono più grande in questa fase è sperimentare se stessi come un contenitore per la propria energia: un corpo che non deve lottare per essere forte. Imparando ad ammorbidirvi, sentirete che la forza viene dalla connessione autentica, non dal controllo.