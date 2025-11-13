Covermedia

Un innovativo gel, sviluppato dall'Università di Nottingham, rigenera lo smalto dei denti in pochi giorni e potrebbe rivoluzionare la prevenzione della carie, eliminando la necessità di trapano e otturazioni.

Il danno allo smalto dei denti è una delle cause principali della carie.

Quando la barriera naturale che protegge i denti da acidi e batteri si consuma, finora l'unica soluzione era l'intervento del dentista. Ma una nuova ricerca promette di cambiare radicalmente le regole dell'igiene orale: un gel rigenerante capace di ricostruire lo smalto in modo naturale, in pochi giorni e senza bisogno di forare od otturare.

Il gel che attiva la rigenerazione naturale dello smalto

Il team della University of Nottingham ha creato un gel basato su una proteina biomimetica che imita l'amelogenina, la stessa sostanza che nei bambini guida la formazione del primo smalto dentale. Questo composto, privo di fluoruro, stimola la ricrescita di cristalli di calcio e fosfato, i due principali componenti dello smalto.

Nei test di laboratorio, applicato su denti umani danneggiati e immersi in una soluzione minerale, il gel ha formato in pochi giorni una nuova superficie lucente e resistente, capace di sopportare lavaggi frequenti e simulazioni di masticazione.

Una ricrescita reale, visibile al microscopio

«Il processo di rigenerazione avviene davvero in una settimana», spiega il professor Alvaro Mata, responsabile del progetto. Al microscopio, i cristalli crescono perfettamente ordinati, integrandosi con la struttura naturale del dente: un fenomeno noto come crescita epitattica. Il risultato è uno smalto nuovo, solido ma anche elastico, capace di chiudere microfratture e ridurre la sensibilità.

La nuova tecnica è più efficace di quelle precedenti: lo strato rigenerato misura circa 10 micrometri, sufficiente a garantire una protezione duratura e un aspetto del tutto naturale.

Dal laboratorio allo studio dentistico

I ricercatori stanno preparando i test clinici, previsti per l'inizio del 2026. Se tutto andrà come previsto, il gel potrebbe essere presto disponibile negli studi dentistici come trattamento professionale, da applicare direttamente sulle aree danneggiate.

L'obiettivo, però, è più ambizioso: portare questa tecnologia anche nell'igiene quotidiana, in futuro integrandola in dentifrici e collutori capaci di rinforzare lo smalto e prevenire la carie in modo naturale.

Una svolta per la salute orale globale

Secondo le stime, quasi metà della popolazione mondiale soffre di erosione dello smalto. Questo gel innovativo potrebbe non solo proteggere i singoli denti, ma anche ridurre in modo significativo l'incidenza della carie, migliorando la salute orale a livello globale.