L'intelligenza artificiale (IA) corre anche in aiuto degli streamer, le persone che gestiscono un canale su piattaforme di videogiochi come Twitch.

Iil gruppo svizzero Logitech (periferiche per computer) ha annunciato oggi una collaborazione con il colosso americano Nvidia (processori grafici) e con la californiana Inworld AI (IA applicata al gaming) per presentare un «assistente di streaming».

Il nuovo aiutante cibernetico semplifica e migliora l'esperienza di streaming dal vivo, spiega Logitech – che agisce in questo campo con il marchio Streamlabs – in un comunicato odierno.

Concretamente il braccio destro in questione fungerà da co-conduttore, in grado di rispondere a domande sul gioco, di ricercare argomenti e di stimolare la conversazione quando lo stream langue.

Si potrà chiedere all'assistente qualsiasi cosa, dai dettagli del gioco all'attività di chat e lui risponderà in modo intelligente e consapevole del contesto, assicurano i promotori. «Sono inoltre disponibili opzioni di carattere personalizzabili, da un approccio orientato al sostegno al sarcasmo, che consentiranno agli streamer di adattare le interazioni al loro stile unico», si legge nella nota.

L'IA si potrà anche occupare di produzione tecnica

L'IA si potrà anche occupare di produzione tecnica. Regolerà automaticamente le scene in base agli eventi dello streaming, alle interazioni in chat o alle richieste dell'influencer.

Potrà riprodurre spunti video e audio durante il gioco per aumentare la tensione o l'eccitazione, oppure ritagliare i momenti migliori e riprodurli in seguito. Aiuterà anche a risolvere problemi tecnici e ad assicurare che i flussi di informazione funzionino senza problemi.

«Attraverso quest'ultimo lavoro e le nostre altre iniziative strategiche sull'intelligenza artificiale intendiamo spingere i confini di ciò che è possibile fare nel mondo digitale e portare il futuro della tecnologia interattiva del live stream direttamente nelle mani dei creatori di contenuti», afferma Ashray Urs, responsabile di Streamlabs, citato nella nota.

«Streamlabs sta sfruttando l'intelligenza artificiale per potenziare i creatori, semplificando i loro flussi di lavoro, personalizzare le esperienze degli spettatori e liberare nuove opportunità di crescita. Stiamo permettendo ai creatori di dedicare meno tempo alla gestione dei dettagli tecnici e più tempo a concentrarsi su ciò che conta davvero: produrre contenuti eccezionali e favorire connessioni più profonde con il loro pubblico».

Novità bene accolte in borsa

Le novità odierne sono state bene accolte in borsa: nella prima ora di contrattazioni il titolo Logitech era in progressione di oltre il 2%, in un contesto di mercato orientato alla stabilità. L'azione ha guadagnato il 4% dall'inizio dell'anno, mentre sull'arco di 52 settimane è in calo del 3%.

Fondata nel 1981 ad Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer come mouse, tastiere e webcam.

Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.

Nell'esercizio 2023/2024, chiuso a fine marzo dell'anno scorso, il gruppo ha realizzato un fatturato di 4,3 miliardi di dollari (3,9 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 612 milioni di dollari.