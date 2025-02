Mantenere il corpo caldo, fare esercizio fisico leggero, idratarsi e valutare soluzioni alternative come la cannabis terapeutica sono strategie utili per ridurre il dolore e la rigidità articolare nei mesi più freddi.

Covermedia Covermedia

Durante i mesi freddi, i sintomi dell'artrite reumatoide possono intensificarsi a causa del calo della vitamina D e della riduzione del flusso sanguigno.

Per gestire al meglio questa condizione, la dottoressa Wendy Holden, reumatologa presso la Curaleaf Clinic e consulente medico di Arthritis Action, condivide alcuni consigli pratici.

1. Proteggersi dal freddo con un abbigliamento adeguato

Vestirsi a strati aiuta a ridurre la rigidità articolare, soprattutto quando si è all'aperto. «Le temperature basse sono spesso associate a un aumento del dolore articolare, quindi è fondamentale mantenere il corpo caldo, specialmente nelle zone più colpite», spiega la dottoressa Holden. Guanti termici, sciarpe e impacchi riscaldati possono offrire sollievo mirato. Anche a casa, l'uso di borse dell'acqua calda o coperte elettriche può aiutare a ridurre il disagio.

2. Mantenersi attivi per ridurre la rigidità

Muoversi, anche con esercizi leggeri, contribuisce a mantenere la flessibilità delle articolazioni. «Anche se la tentazione di restare rannicchiati sul divano è forte, un'attività fisica delicata può migliorare la circolazione e mantenere le articolazioni più elastiche», suggerisce la specialista. Yoga, nuoto in piscina riscaldata o brevi passeggiate possono fare la differenza.

3. Idratazione e alimentazione equilibrata

Un adeguato apporto di liquidi è essenziale per il benessere generale e per contrastare la disidratazione causata dall'aria secca e fredda. «Bere molta acqua è fondamentale», sottolinea la dottoressa Holden. «Sebbene non esistano prove scientifiche definitive su una dieta specifica per l'artrite reumatoide, un'alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali può aiutare a sentirsi meglio».

4. Valutare la cannabis terapeutica per il dolore intenso

Se i trattamenti convenzionali non offrono il sollievo sperato, si può considerare la cannabis terapeutica. «I composti attivi della cannabis, THC e CBD, interagiscono con il sistema endocannabinoide del corpo, contribuendo a regolare dolore, ansia, umore e sonno», spiega la reumatologa. In Regno Unito, la cannabis medica non è disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale, ma può essere prescritta da cliniche private come la Curaleaf Clinic.

Seguire questi accorgimenti può aiutare a ridurre il disagio e affrontare l'inverno con maggiore serenità.