Nuove truffe in corso vogliono derubarvi del vostro denaro. IMAGO/Zoonar

Le e-mail ingannevolmente autentiche inviate tramite la piattaforma Microsoft SharePoint stanno causando una nuova ondata di phishing. L'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) avverte: gli attacchi sono tecnicamente sofisticati e possono persino superare l'autenticazione a due fattori.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) ha segnalato un aumento degli attacchi di phishing mirati tramite Microsoft SharePoint, che stanno interessando anche la Svizzera.

La truffa utilizza pagine Microsoft autentiche e funziona in tempo reale, il che significa che l'autenticazione a due fattori può essere aggirata.

La Confederazione consiglia particolare cautela con le condivisioni di file inaspettate e mette in guardia dall'inserire dati di accesso tramite link di posta elettronica. Mostra di più

Nelle ultime settimane, l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) ha ricevuto diverse segnalazioni di e-mail sospette.

Queste affermano che una persona nota ha condiviso un documento tramite la piattaforma Microsoft SharePoint. Il link contenuto porta in realtà alla vera pagina di SharePoint, un fatto che rende la truffa particolarmente difficile da riconoscere.

Come scrive l'UFCS nella sua ultima rassegna settimanale, le e-mail di phishing sono ora progettate in modo molto più professionale. I moderni strumenti di traduzione impediscono errori linguistici evidenti e anche gli indirizzi dei mittenti sono facili da falsificare.

Spesso solo il link stesso rimane come possibile indizio di un attacco, ed è proprio questo link che ora viene deliberatamente manipolato.

Ecco come funziona la nuova truffa

L'attacco inizia con un invito automatico a SharePoint. Se la vittima clicca sul link, si apre una pagina di login legittima di Microsoft. L'indirizzo e-mail viene inserito, dopodiché la persona colpita riceve un codice una tantum da Microsoft.

La truffa vera e propria avviene solo nella fase successiva: all'interno di SharePoint è presente un altro link a un presunto documento PDF. Quando viene aperto, viene nuovamente richiesto il login, ma questa volta su una pagina manipolata.

Si tratta del cosiddetto phishing in tempo reale: i dati di accesso inseriti e il secondo fattore di autenticazione vengono intercettati in tempo reale e utilizzati immediatamente.

Attacchi mirati alle aziende

Secondo l'UFCS molti di questi tentativi di phishing sono rivolti alle aziende.

Gli aggressori utilizzano informazioni pubblicamente disponibili dai siti web aziendali, account Microsoft precedentemente compromessi o inviano gli inviti in modo indiscriminato.

In un caso segnalato all'UFCS non vi era alcuna relazione riconoscibile tra il mittente e il destinatario.