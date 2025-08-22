I truffatori stanno tentando la fortuna con delle false fatture di Apple. Gemini @blue News

I truffatori stanno inviando false e-mail a nome di Apple, in cui viene fatturato un presunto rinnovo dell'abbonamento «Bumble Premium» per un importo di 1'339 franchi.

Martin Abgottspon

Le false e-mail danno l'impressione che Apple abbia già addebitato il canone annuale per l'abbonamento a «Bumble Premium» e che allo stesso tempo abbia avviato un rimborso.

I destinatari dovrebbero elaborare il rimborso tramite un link contenuto nel messaggio.

Schermata dell'e-mail fraudolenta. Immagine cybercrimepolice.ch

In realtà, il link conduce a un sito web fraudolento che ricalca visivamente una vera pagina di login dell'ID Apple per ispirare fiducia.

Qui vengono richiesti i dati di accesso e i dati della carta di credito.

Ecco come si presenta la pagina di login fraudolenta. cybercrimepolice.ch

Se la truffa ha successo, la carta di credito viene addebitata immediatamente. I criminali cercano poi di ottenere il codice di sicurezza inviato dall'istituto finanziario via SMS per aggirare l'autenticazione a due fattori.

I criminali informatici dispongono ora di tutte le informazioni necessarie per effettuare ulteriori acquisti e ottenere un accesso semplificato all'account Apple.

Cosa devo fare? Inoltrare le e-mail di potenziali frodi a Cybercrimepolice.ch.

Ignorare l'e-mail e cancellarla o spostarla nella cartella della posta indesiderata o dello spam.

Non seguire mai i link di e-mail, messaggi di testo, ecc. o di altri siti web, perché potrebbero essere visivamente alterati.

Non divulgare mai dati sensibili sulla propria persona se prima non si sono effettuati controlli approfonditi. In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire la gravità dell'e-mail. Mostra di più