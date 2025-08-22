  1. Clienti privati
Tentativo di phishing Attenzione a queste false fatture di Apple in circolazione, ecco come comportarsi

Martin Abgottspon

22.8.2025

I truffatori stanno tentando la fortuna con delle false fatture di Apple.

Gemini @blue News

I truffatori stanno inviando false e-mail a nome di Apple, in cui viene fatturato un presunto rinnovo dell'abbonamento «Bumble Premium» per un importo di 1'339 franchi.

Martin Abgottspon

22.08.2025, 06:00

Le false e-mail danno l'impressione che Apple abbia già addebitato il canone annuale per l'abbonamento a «Bumble Premium» e che allo stesso tempo abbia avviato un rimborso.

I destinatari dovrebbero elaborare il rimborso tramite un link contenuto nel messaggio.

Schermata dell'e-mail fraudolenta.
Schermata dell'e-mail fraudolenta.
Immagine cybercrimepolice.ch

In realtà, il link conduce a un sito web fraudolento che ricalca visivamente una vera pagina di login dell'ID Apple per ispirare fiducia.

Qui vengono richiesti i dati di accesso e i dati della carta di credito.

Ecco come si presenta la pagina di login fraudolenta.
Ecco come si presenta la pagina di login fraudolenta.
cybercrimepolice.ch

Se la truffa ha successo, la carta di credito viene addebitata immediatamente. I criminali cercano poi di ottenere il codice di sicurezza inviato dall'istituto finanziario via SMS per aggirare l'autenticazione a due fattori.

I criminali informatici dispongono ora di tutte le informazioni necessarie per effettuare ulteriori acquisti e ottenere un accesso semplificato all'account Apple.

Cosa devo fare?

  • Inoltrare le e-mail di potenziali frodi a Cybercrimepolice.ch.
  • Ignorare l'e-mail e cancellarla o spostarla nella cartella della posta indesiderata o dello spam.
  • Non seguire mai i link di e-mail, messaggi di testo, ecc. o di altri siti web, perché potrebbero essere visivamente alterati.
  • Non divulgare mai dati sensibili sulla propria persona se prima non si sono effettuati controlli approfonditi. In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire la gravità dell'e-mail.
Mostra di più

Ho divulgato i miei dati

  • Informare immediatamente il proprio istituto finanziario e far bloccare le carte bancarie coinvolte.
  • Rivolgersi telefonicamente all'ufficio della polizia cantonale locale e sporgere denuncia.
Mostra di più

