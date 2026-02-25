  1. Clienti privati
Un clic e il denaro è sparito Attenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario

Sven Ziegler

25.2.2026

I criminali informatici cercano di ottenere dati con false e-mail di Digitec.
I criminali informatici cercano di ottenere dati con false e-mail di Digitec.
Imago / fotomontaggio blue News

I criminali informatici stanno inviando e-mail di phishing a nome di Galaxus. Con un presunto sondaggio sulla soddisfazione dei clienti e un profumo gratuito, attirano le vittime su un falso sito web rubando i dati della carta di credito.

Sven Ziegler

25.02.2026, 11:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I truffatori inviano e-mail di phishing a nome di Galaxus e attirano le vittime con un presunto sondaggio.
  • I dati personali e quelli della carta di credito vengono carpiti attraverso un sito web fasullo.
  • Chiunque abbia inserito le proprie coordinate dovrebbe informare immediatamente la propria banca e sporgere denuncia.
Mostra di più

In Svizzera da una decina di giorni circolano e-mail fraudolente che sembrano provenire da Galaxus. Come avvertono anche le autorità sulla piattaforma di cybercrime, si tratta di una truffa di phishing con l'obiettivo di rubare i dati sensibili dei clienti.

I messaggi danno l'impressione di un sondaggio ufficiale sulla soddisfazione dei clienti e promettono un prodotto gratuito come ringraziamento.

Ma se si clicca sul link contenuto nell'e-mail, non si viene condotti al sito web autentico del rivenditore online, ma ad uno falso e ingannevole.

Il sito web ha un aspetto molto simile all'originale, che lo fa apparire legittimo a prima vista. Le domande del sondaggio sembrano innocue e riguardano le abitudini di acquisto o la soddisfazione dell'offerta.

Questa e-mail ha lo scopo di attirare le vittime.
Questa e-mail ha lo scopo di attirare le vittime.
Screenshot

Agli utenti viene quindi chiesto di inserire i propri dati personali per ricevere il regalo promesso.

Tra le altre cose, vengono richiesti l'indirizzo postale, quello e-mail e altri dati di contatto. Queste informazioni possono essere usate dai truffatori per frodi di identità o altri tentativi di frode mirati.

La polizia mette in guardia dagli abusi

Alla fine del processo, appare una procedura di pagamento che ricalca il check-out ufficiale di Galaxus. Sebbene il prodotto sia pubblicizzato come gratuito, viene addebitato un piccolo importo, ad esempio per la spedizione.

Quando si inseriscono i dati della carta di credito in questa fase, questi vengono inviati direttamente ai criminali. Ciò potrebbe comportare addebiti non autorizzati o ulteriori danni finanziari.

Arriva per posta. Attenzione! Dietro a questa lettera a nome di Raiffeisen c'è una brutta truffa

Arriva per postaAttenzione! Dietro a questa lettera a nome di Raiffeisen c'è una brutta truffa

Cybercrimepolice.ch consiglia di ignorare costantemente le e-mail sospette e di non cliccare su alcun link. I dati sensibili devono essere inseriti solo su siti web affidabili e controllati attentamente.

Chi non è sicuro dovrebbe informarsi direttamente presso l'azienda interessata attraverso i canali ufficiali.

Chi ha già comunicato i dati della propria carta di credito dovrebbe contattare immediatamente il proprio istituto finanziario e far cancellare le carte interessate.

Si raccomanda inoltre di monitorare attentamente i movimenti dei conti e delle carte di credito e di sporgere denuncia presso la polizia cantonale competente.

