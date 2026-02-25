Attenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario

Un clic e il denaro è sparitoAttenzione! Questa falsa e-mail svuota il vostro conto bancario
25.2.2026
I criminali informatici stanno inviando e-mail di phishing a nome di Galaxus. Con un presunto sondaggio sulla soddisfazione dei clienti e un profumo gratuito, attirano le vittime su un falso sito web rubando i dati della carta di credito.
25.02.2026, 11:57
I truffatori inviano e-mail di phishing a nome di Galaxus e attirano le vittime con un presunto sondaggio.
I dati personali e quelli della carta di credito vengono carpiti attraverso un sito web fasullo.
Chiunque abbia inserito le proprie coordinate dovrebbe informare immediatamente la propria banca e sporgere denuncia.
In Svizzera da una decina di giorni circolano e-mail fraudolente che sembrano provenire da Galaxus. Come avvertono anche le autorità sulla piattaforma di cybercrime, si tratta di una truffa di phishing con l'obiettivo di rubare i dati sensibili dei clienti.
I messaggi danno l'impressione di un sondaggio ufficiale sulla soddisfazione dei clienti e promettono un prodotto gratuito come ringraziamento.
Ma se si clicca sul link contenuto nell'e-mail, non si viene condotti al sito web autentico del rivenditore online, ma ad uno falso e ingannevole.
Il sito web ha un aspetto molto simile all'originale, che lo fa apparire legittimo a prima vista. Le domande del sondaggio sembrano innocue e riguardano le abitudini di acquisto o la soddisfazione dell'offerta.
Agli utenti viene quindi chiesto di inserire i propri dati personali per ricevere il regalo promesso.
Tra le altre cose, vengono richiesti l'indirizzo postale, quello e-mail e altri dati di contatto. Queste informazioni possono essere usate dai truffatori per frodi di identità o altri tentativi di frode mirati.
La polizia mette in guardia dagli abusi
Alla fine del processo, appare una procedura di pagamento che ricalca il check-out ufficiale di Galaxus. Sebbene il prodotto sia pubblicizzato come gratuito, viene addebitato un piccolo importo, ad esempio per la spedizione.
Quando si inseriscono i dati della carta di credito in questa fase, questi vengono inviati direttamente ai criminali. Ciò potrebbe comportare addebiti non autorizzati o ulteriori danni finanziari.
Cybercrimepolice.ch consiglia di ignorare costantemente le e-mail sospette e di non cliccare su alcun link. I dati sensibili devono essere inseriti solo su siti web affidabili e controllati attentamente.
Chi non è sicuro dovrebbe informarsi direttamente presso l'azienda interessata attraverso i canali ufficiali.
Chi ha già comunicato i dati della propria carta di credito dovrebbe contattare immediatamente il proprio istituto finanziario e far cancellare le carte interessate.
Si raccomanda inoltre di monitorare attentamente i movimenti dei conti e delle carte di credito e di sporgere denuncia presso la polizia cantonale competente.