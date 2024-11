I controlli a domicilio dovrebbero essere abbinati alle mammografie.

Covermedia

Il cancro al seno è il tipo di tumore più comune, quindi è importante sapere cosa cercare quando si effettua un auto-controllo.

L'autoesame del seno è un'abitudine essenziale per chiunque desideri monitorare la propria salute e individuare tempestivamente eventuali cambiamenti che potrebbero segnalare un cancro al seno. Con semplici passi, è possibile eseguire questo controllo a casa, in autonomia.

Per supportarvi in questo processo, Luminous Global ha condiviso alcuni consigli utili per effettuare un autoesame efficace.

Guardare

Per prima cosa, è necessario osservare il proprio seno per notare eventuali cambiamenti visibili.

«Iniziate a valutare l'aspetto del vostro seno», consigliano gli esperti. «Questo può essere fatto davanti allo specchio, in bagno o in camera da letto, quando ci si cambia al mattino. Osservate eventuali cambiamenti nella forma del seno, come fossette, arrossamenti, pruriti, desquamazione, screpolature o piaghe. È importante notare anche eventuali modifiche nell'aspetto del capezzolo, come un'inversione recente».

Muoversi

È essenziale anche verificare se ci sono cambiamenti nel seno quando ci si muove.

«Sebbene sia importante guardare e tastare il seno da ferme, è utile muoversi per un esame più approfondito», suggeriscono gli esperti. «Provate a mettere le mani sui fianchi e a premere, osservando eventuali cambiamenti nel seno mentre lo fate».

Gli esperti consigliano anche di guardarsi allo specchio mentre si sollevano le braccia.

Toccare

Dopo l'ispezione visiva, è necessario sentire eventuali cambiamenti nell'area del seno.

«Non esiste un luogo giusto o sbagliato per eseguire il controllo, ma molte persone trovano comodo farlo sotto la doccia o nella vasca da bagno», spiegano gli esperti di Luminous Global. «Ovunque si faccia, è importante controllare l'intero seno e le aree circostanti, dall'ascella alla clavicola».

Continuano: «Usate un movimento circolare intorno al seno, controllate sotto il braccio e dietro il capezzolo, per individuare eventuali cambiamenti di forma, consistenza e presenza di noduli».

Controllo del dolore

È importante anche individuare aree sensibili.

«Durante il controllo, notate eventuali aree sensibili o dolorose quando muovete o premete la zona», suggeriscono gli esperti. «Potrebbe trattarsi di qualcosa di innocuo, come un gonfiore ormonale o un'ostruzione dei dotti lattiferi, ma potrebbe anche essere un segnale di qualcosa di più serio».

Luce LED rossa

Esistono altri metodi per monitorare il proprio seno, come il Luminous Pro Series, uno strumento di monitoraggio progettato per fornire un riferimento visivo sulla salute del seno sia a donne che uomini.

I controlli domiciliari devono essere utilizzati in aggiunta alle mammografie; se si notano cambiamenti, è consigliabile consultare il medico.

Covermedia