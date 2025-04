Viaggiate in città con un'auto o uno scooter elettrico? La mobilità elettrica riduce il rumore del traffico e le emissioni, ma non deve sostituire la bicicletta o gli spostamenti a piedi. Immagine: Pixabay, Mircea Iancu

Se volete essere più sostenibili quando viaggiate in auto elettrica, ci sono alcune cose da considerare in anticipo. Swisscom mostra come le aziende possono effettuare il passaggio.

La mobilità elettrica può essere sostenibile se i veicoli sono prodotti nel rispetto dell'ambiente, se vengono utilizzati in sostituzione delle auto con motore a combustione e se vengono caricati con elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Swisscom sta passando alla mobilità elettrica l'intera flotta di veicoli in Svizzera entro il 2030. Mostra di più

In molte città svizzere, la bicicletta ha da tempo sostituito l'auto e per una buona ragione: la bicicletta mantiene in forma, è ecologica e risparmia la ricerca di parcheggi.

Purtroppo, però, non è adatta a tutti gli spostamenti, ad esempio con molti bagagli, in caso di pioggia o se il tragitto verso il lavoro o l'università è semplicemente troppo lungo.

Negli ultimi anni, la mobilità elettrica è diventata molto più importante in Svizzera e ci sono sempre più stazioni pubbliche di ricarica elettronica. Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari perché offrono un'esperienza di guida silenziosa e piacevole.

Ma la mobilità elettrica è davvero sostenibile?

Non sostituiscono la bicicletta

Le auto a trazione elettrica sono una soluzione di mobilità consigliabile solo in determinate circostanze: in particolare, se sono prodotte in modo ecologico, se sono utilizzate in sostituzione delle auto con motore a combustione e se sono caricate con elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Tuttavia, gli spostamenti a piedi e in bicicletta sono molto più efficienti, divertenti e mantengono la forma fisica.

Sempre più aziende in Svizzera stanno passando alla mobilità elettrica. Le auto elettriche possono essere una buona alternativa per tutti coloro che devono percorrere lunghe distanze per lavoro, effettuare molti trasporti o raggiungere località remote, in quanto sono prive di emissioni e hanno un'impronta di carbonio migliore rispetto ai motori a combustione se utilizzano elettricità verde.

Il mix di elettricità in Svizzera è composto per oltre il 75% da energia rinnovabile. Quando si tratta di ricaricare le auto elettriche, ciò significa che sono in gran parte alimentate da energia ecologica. Chi vuole ridurre ulteriormente la propria impronta ecologica può ricaricare l'auto elettrica con l'impianto fotovoltaico di casa.

Swisscom converte il suo parco veicoli

Anche i tecnici dell'assistenza di Swisscom dipendono dalla mobilità. Si occupano della manutenzione delle antenne nelle regioni montane più remote e visitano i clienti in tutto il Paese.

Con 2.500 veicoli commerciali e autovetture, Swisscom possiede una delle più grandi flotte aziendali della Svizzera. Entro il 2030, questa sarà completamente convertita alla mobilità elettrica.

«Il nostro parco veicoli è responsabile della metà delle nostre emissioni dirette di CO2. Il passaggio completo alla mobilità elettrica previsto a partire dal 2030 ridurrà le emissioni di Scope 1 della nostra flotta a zero. Si tratta di un contributo significativo al nostro obiettivo di zero emissioni.» Michael Klasa Responsabile Mobilità di Swisscom

I motori producono grandi quantità di CO2 e altri gas a effetto serra quando bruciano il carburante, con un impatto negativo sulla qualità dell'aria e creando un'ampia impronta di carbonio.

Passando alle auto elettriche, le aziende danno un importante contributo alla protezione del clima. Tuttavia, la bicicletta rimane la soluzione più sostenibile e mantiene in forma.