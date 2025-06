A cosa serve la nuova chat di Whastapp? Imago

WhatsApp ha iniziato a inviare messaggi diretti per informare i propri utenti di alcune novità. Scopriamo di cosa si tratta.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp ha attivato una chat ufficiale per comunicare con gli utenti, ribadendo l’importanza del PIN di sicurezza e dell'autenticità dell’account verificato.

Il nuovo messaggio ricorda che le conversazioni sono protette da crittografia end-to-end e che nessuno, nemmeno WhatsApp, può leggerle.

Il messaggio include un link a una pagina informativa che chiarisce alcuni aspetti tecnici sulla crittografia, ma non modifica le attuali policy sulla privacy. Mostra di più

Recentemente WhatsApp ha iniziato a inviare messaggi diretti ai propri utenti attraverso una chat ufficiale chiamata proprio «WhatsApp».

Per evitare truffe, è importante verificare che l'account abbia il segno di spunta della verifica e sia contrassegnato come «Account ufficiale di WhatsApp» (come potete vedere nell'immagine di fianco).

Qualche settimana fa era già stato inviato un messaggio riguardante il PIN di sicurezza, per attivare una verifica in due passaggi e raddoppiare la protezione dell'account, e ora ne è arrivato un secondo.

Il nuovo avviso non introduce grandi novità. WhatsApp ribadisce che tutte le conversazioni sulla piattaforma sono protette da crittografia end-to-end.

Il messaggio dice: «Nessun altro, nemmeno WhatsApp, può visualizzare i tuoi messaggi personali».

Nel messaggio è incluso un link che porta a una pagina dedicata alle regole sulla crittografia end-to-end. Dopo averla letta, non emergono cambiamenti significativi rispetto a quanto già noto: vengono solo chiariti alcuni aspetti legati alla gestione della privacy, ma in sostanza le modalità di protezione dei messaggi restano invariate.

La pagina contiene anche una spiegazione tecnica del funzionamento della crittografia.

Potete leggere tutte le informazioni --> QUI.