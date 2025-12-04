  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spazio Bagliore nella Via Lattea: possibile traccia di materia oscura

Covermedia

4.12.2025 - 16:00

Un'analisi dei dati del telescopio Fermi individua un'anomala emissione di raggi gamma nel cuore della nostra galassia. Il picco, concentrato attorno ai 20 GeV e distribuito in forma quasi sferica, potrebbe essere la firma della materia oscura. Ma gli scienziati invitano alla cautela: serve una conferma indipendente.

Covermedia

04.12.2025, 16:00

04.12.2025, 16:05

Al centro della Via Lattea accade qualcosa che la fisica non può ignorare: un bagliore di raggi gamma, inatteso e sorprendentemente regolare, si estende come un alone attorno al nucleo galattico.

È da lì che potrebbe arrivare il primo indizio davvero concreto dell'esistenza della materia oscura, la sostanza invisibile che rappresenta circa l'85% della materia dell'universo e che finora è stata osservata solo attraverso i suoi effetti gravitazionali.

A suggerirlo è una nuova analisi dei dati raccolti dal Fermi Gamma-ray Space Telescope, che da oltre dieci anni monitora il cielo alle energie più estreme.

Nel set di dati emerge un picco molto preciso di radiazione gamma: un segnale che si concentra attorno ai 20 gigaelettronvolt (GeV) e che forma una struttura quasi sferica attorno al centro galattico, una geometria sorprendentemente simile a quella prevista per gli aloni di materia oscura.

Interpretare il segnale non è affatto semplice

Il fisico Tomonori Totani, autore dello studio, lo descrive come un eccesso «halo-like»: un bagliore che compare solo in un intervallo energetico ristretto, quasi sparendo sotto i 2 GeV e sopra i 200 GeV. Una caratteristica che non coincide con le sorgenti gamma convenzionali, di solito più diffuse e meno nette.

È questa forma pulita che ha riacceso l'interesse per una delle ipotesi più studiate: quella dei WIMP, particelle massicce e debolmente interagenti che, se si scontrano, potrebbero annichilirsi producendo proprio raggi gamma di questo tipo.

Ma interpretare il segnale non è affatto semplice. Il centro della Via Lattea è uno dei luoghi più affollati dell'universo in termini di radiazione: pulsar, resti di supernovae, getti energetici e strutture come le Fermi Bubbles possono generare emissioni simili.

Prima di parlare di «firma della materia oscura», gli scienziati devono sottrarre in modo accurato questo rumore di fondo. È il punto in cui in passato molte «candidature» si sono sgonfiate.

Piano agli entusiasmi

Totani stesso frena gli entusiasmi: il segnale serve essere replicato. La prova decisiva sarebbe ritrovare lo stesso picco a 20 GeV in altre regioni ricche di materia oscura, come le galassie nane che orbitano attorno alla Via Lattea. Solo allora si potrebbe parlare di un indizio solido e non di una coincidenza astrofisica.

Se però la traccia reggerà a tutte le verifiche, le implicazioni sarebbero enormi: vorrebbe dire che la materia oscura non è soltanto un «fantasma gravitazionale», ma una realtà dotata di un'impronta misurabile. E che la fisica potrebbe essere a un passo dallo scoprire una nuova particella, oltre i confini dell'attuale modello standard.

Per ora resta una domanda aperta: quel bagliore al centro della galassia è un disturbo tra molti – o il primo sguardo diretto all'ingrediente più misterioso dell'universo?

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Achille Costacurta: «La mia rinascita è avvenuta alla Clinica Santa Croce di Orselina»
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non passerà nemmeno un giorno in carcere
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
La figlia illegittima di Putin vive a Parigi e lavora come DJ?

Altre notizie

Ecco come mai. Dal 2010 i boschi africani emettono più CO₂ di quanta ne intrappolino

Ecco come maiDal 2010 i boschi africani emettono più CO₂ di quanta ne intrappolino

Ricerca. Ecco come nascono i ricordi e perché il cervello trattiene solo ciò che conta

RicercaEcco come nascono i ricordi e perché il cervello trattiene solo ciò che conta

Uno studio lo dimostra. Ormoni tiroidei in gravidanza, lo squilibrio aumenta il rischio di autismo

Uno studio lo dimostraOrmoni tiroidei in gravidanza, lo squilibrio aumenta il rischio di autismo