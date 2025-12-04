Un'analisi dei dati del telescopio Fermi individua un'anomala emissione di raggi gamma nel cuore della nostra galassia. Il picco, concentrato attorno ai 20 GeV e distribuito in forma quasi sferica, potrebbe essere la firma della materia oscura. Ma gli scienziati invitano alla cautela: serve una conferma indipendente.

Covermedia Covermedia

Al centro della Via Lattea accade qualcosa che la fisica non può ignorare: un bagliore di raggi gamma, inatteso e sorprendentemente regolare, si estende come un alone attorno al nucleo galattico.

È da lì che potrebbe arrivare il primo indizio davvero concreto dell'esistenza della materia oscura, la sostanza invisibile che rappresenta circa l'85% della materia dell'universo e che finora è stata osservata solo attraverso i suoi effetti gravitazionali.

A suggerirlo è una nuova analisi dei dati raccolti dal Fermi Gamma-ray Space Telescope, che da oltre dieci anni monitora il cielo alle energie più estreme.

Nel set di dati emerge un picco molto preciso di radiazione gamma: un segnale che si concentra attorno ai 20 gigaelettronvolt (GeV) e che forma una struttura quasi sferica attorno al centro galattico, una geometria sorprendentemente simile a quella prevista per gli aloni di materia oscura.

Interpretare il segnale non è affatto semplice

Il fisico Tomonori Totani, autore dello studio, lo descrive come un eccesso «halo-like»: un bagliore che compare solo in un intervallo energetico ristretto, quasi sparendo sotto i 2 GeV e sopra i 200 GeV. Una caratteristica che non coincide con le sorgenti gamma convenzionali, di solito più diffuse e meno nette.

È questa forma pulita che ha riacceso l'interesse per una delle ipotesi più studiate: quella dei WIMP, particelle massicce e debolmente interagenti che, se si scontrano, potrebbero annichilirsi producendo proprio raggi gamma di questo tipo.

Ma interpretare il segnale non è affatto semplice. Il centro della Via Lattea è uno dei luoghi più affollati dell'universo in termini di radiazione: pulsar, resti di supernovae, getti energetici e strutture come le Fermi Bubbles possono generare emissioni simili.

Prima di parlare di «firma della materia oscura», gli scienziati devono sottrarre in modo accurato questo rumore di fondo. È il punto in cui in passato molte «candidature» si sono sgonfiate.

Piano agli entusiasmi

Totani stesso frena gli entusiasmi: il segnale serve essere replicato. La prova decisiva sarebbe ritrovare lo stesso picco a 20 GeV in altre regioni ricche di materia oscura, come le galassie nane che orbitano attorno alla Via Lattea. Solo allora si potrebbe parlare di un indizio solido e non di una coincidenza astrofisica.

Se però la traccia reggerà a tutte le verifiche, le implicazioni sarebbero enormi: vorrebbe dire che la materia oscura non è soltanto un «fantasma gravitazionale», ma una realtà dotata di un'impronta misurabile. E che la fisica potrebbe essere a un passo dallo scoprire una nuova particella, oltre i confini dell'attuale modello standard.

Per ora resta una domanda aperta: quel bagliore al centro della galassia è un disturbo tra molti – o il primo sguardo diretto all'ingrediente più misterioso dell'universo?