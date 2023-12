Evitare i dolci, gli schermi luminosi e le distrazioni ludiche ha un effetto calmante sulla psiche dei più piccoli.

A poche settimane dal Natale, i bambini sono sempre più eccitati e questo potrebbe influenzare il loro ritmo del sonno.

L'attesa del Natale potrebbe significare che i vostri piccoli passano meno tempo a dormire del solito.

Lisa Artis, vicedirettore generale di The Sleep Charity, ha condiviso i suoi consigli per garantire che la routine del sonno dei vostri bambini non venga interrotta nel periodo delle festività.

Cercate di mantenere la routine

Mantenere la routine è fondamentale per evitare di disturbare il sonno durante le feste.

«Le feste di Natale, le riunioni di famiglia e l'assenza di scuola significano che potremmo andare a letto più tardi del solito. Cercate di mantenere una routine per andare a letto durante le feste», afferma Lisa.

Rilassarsi prima di andare a letto

Prima di andare a letto, cercate di fare in modo che i vostri figli si sentano rilassati anziché eccitati: l'esperta consiglia di svolgere attività rilassanti come la lettura o i puzzle.

Spegnere gli schermi un'ora prima di andare a letto

Cercate di evitare l'uso di schermi, come la televisione e l'iPad, prima di andare a letto.

«L’attività su schermo è mentalmente stimolante e può anche bloccare la produzione di melatonina, l'ormone del sonno che ci aiuta a sentire la sonnolenza», spiega Lisa.

Creare un ambiente favorevole al sonno

Per aiutare i vostri figli a dormire, assicuratevi che la loro camera da letto sia rilassante e priva di distrazioni.

«Eliminate la tentazione di giocare con i giocattoli o i gadget consegnati da Babbo Natale e mantenete le camere da letto buie, fresche e prive di distrazioni».

Evitare lo zucchero prima di andare a letto

Evitare lo zucchero prima di andare a letto è un must per promuovere una sana routine del sonno.

«I dolci, il cioccolato e le preparazioni natalizie ci portano a consumare più zuccheri del normale durante le feste», osserva Lisa. «I carboidrati a lento rilascio, come i cereali sani, possono aiutare a mantenere la pancia piena durante la notte, mentre i latticini sono utili per calmare gli animi perché contengono triptofano, un aminoacido che ci aiuta a dormire».

