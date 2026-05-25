Una ricerca internazionale suggerisce che i bambini piccoli aiutano più facilmente quando gli adulti danno indicazioni semplici e dirette, invece di spiegazioni troppo elaborate.

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Molti genitori cercano di evitare ordini troppo rigidi.

Preferiscono spiegare ai figli perché sia importante aiutare, usare toni gentili e lasciare spazio alla scelta personale.

Ma con i bambini molto piccoli questo approccio potrebbe non essere sempre il più efficace.

Uno studio pubblicato sulla rivista «Developmental Psychology» e coordinato dalla Durham University ha osservato che la disponibilità ad aiutare nei primi anni di vita sembra crescere più facilmente attraverso richieste chiare e dirette che tramite lunghe spiegazioni.

I ricercatori hanno seguito 273 coppie madre-bambino provenienti da contesti culturali diversi: aree rurali e urbane dell'Uganda e del Regno Unito. I bambini avevano circa 16 mesi all'inizio dello studio.

Per valutare il comportamento dei piccoli, gli studiosi hanno proposto attività molto semplici. In una prova le madri chiedevano ai figli di mettere alcuni oggetti in una scatola. In un'altra situazione, invece, un adulto lasciava cadere un oggetto fingendo di non riuscire a recuperarlo, osservando se il bambino intervenisse spontaneamente.

La differenza più evidente è emersa nel modo di comunicare degli adulti.

In Uganda molte madri tendevano a usare istruzioni brevi e dirette, come: «Metti la penna nella scatola». Nel Regno Unito erano invece più frequenti formule indirette e spiegazioni del tipo: «La mamma ha bisogno della penna, puoi aiutarmi per favore?».

Secondo lo studio, i bambini collaboravano più spesso quando ricevevano indicazioni semplici e precise.

«I bambini molto piccoli hanno una forte motivazione naturale ad aiutare», spiega la professoressa Zanna Clay. «Ma abbiamo osservato che istruzioni chiare funzionavano meglio delle sole spiegazioni o degli incoraggiamenti».

I ricercatori sottolineano che non si tratta di essere più severi, ma più comprensibili. Nei primi anni di vita i bambini elaborano meglio richieste concrete e immediate rispetto a discorsi lunghi o troppo astratti.

Lo studio evidenzia anche differenze culturali importanti. In Uganda i bambini vengono coinvolti molto presto nelle attività quotidiane della famiglia e crescono con l'idea che aiutare faccia parte della vita comune. Nel Regno Unito, invece, l'aiuto viene più spesso considerato una scelta individuale.

Secondo gli esperti, piccoli accorgimenti possono rendere la collaborazione più naturale nella vita quotidiana: usare frasi brevi, assegnare compiti semplici e trattare l'aiuto come una normale abitudine familiare.

Per i bambini molto piccoli, infatti, chiarezza e routine sembrano funzionare meglio dei lunghi discorsi.