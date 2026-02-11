Una mini-cura al posto di una lunga dieta. Secondo uno studio dell'Università di Bonn, due soli giorni a base di avena riducono il colesterolo LDL in modo significativo, con effetti che persistono anche settimane dopo.

Covermedia Covermedia

Il colesterolo alto è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Spesso non dà sintomi, ma nel tempo aumenta in modo sensibile la probabilità di infarto e ictus. Le raccomandazioni su alimentazione, attività fisica o farmaci sono note, ma nella vita quotidiana mantenerle con costanza non è sempre semplice. Proprio qui potrebbe inserirsi un approccio diverso: breve, mirato e facile da programmare.

Un nuovo studio della Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn suggerisce che già 48 ore di alimentazione quasi esclusivamente a base di fiocchi d'avena possono produrre effetti misurabili sul colesterolo. La ricerca ha coinvolto adulti con sindrome metabolica, una condizione che include sovrappeso, pressione alta e valori alterati di zuccheri e grassi nel sangue.

I partecipanti hanno seguito per due giorni una dieta con circa 300 grammi di avena al giorno, preparata con acqua e accompagnata da piccole quantità di frutta o verdura. L'apporto calorico era nettamente inferiore al solito. Un gruppo di controllo ha ridotto le calorie senza però consumare avena. Entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti, ma in quello che seguiva la «cura dell'avena» la riduzione è stata più marcata.

«Il livello di colesterolo LDL, quello considerato più dannoso per i vasi sanguigni, è diminuito di circa il dieci per cento», spiega la junior professor Marie-Christine Simon. «È una riduzione rilevante, anche se non paragonabile all'effetto dei farmaci più moderni». Il dato più sorprendente è però la durata: anche sei settimane dopo, i valori restavano inferiori rispetto all'inizio.

Secondo i ricercatori, la spiegazione non sta solo nel minor apporto calorico, ma nel ruolo dell'intestino. Dopo i due giorni di dieta, la composizione dei batteri intestinali è cambiata in modo misurabile. Alcuni microrganismi hanno iniziato a produrre composti che influenzano il metabolismo. «Abbiamo osservato, per esempio, la formazione di sostanze fenoliche come l'acido ferulico», spiega Linda Klümpen, prima autrice dello studio. Esperimenti su animali suggeriscono che questi composti possano favorire un metabolismo del colesterolo più sano.

In una seconda fase della ricerca, i partecipanti hanno consumato circa 80 grammi di avena al giorno per sei settimane, senza modificare in modo sostanziale il resto della dieta. In questo caso, l'effetto sul colesterolo è risultato minimo. I dati indicano quindi che la concentrazione conta più della durata: molto avena in poco tempo, insieme a una riduzione calorica, sembra incidere maggiormente sul metabolismo rispetto a piccole quantità distribuite nel tempo.

La breve cura non sostituisce le terapie mediche, ma apre una prospettiva interessante. «Ripetere periodicamente una fase breve e intensa potrebbe aiutare a mantenere il colesterolo entro valori normali e a prevenire disturbi metabolici», osserva Simon. Un esempio di come l'alimentazione, se usata in modo mirato, possa diventare uno strumento concreto di prevenzione.