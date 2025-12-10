Già dopo il primo morso di qualcosa di dolce, nel cavo orale si attiva una reazione biochimica che altera l'equilibrio batterico e indebolisce lo smalto. Una nuova ricerca mostra quanto rapidamente inizia il processo che apre la strada alla carie.

Covermedia Covermedia

Un morso di cioccolato, un biscotto caldo o una tazza di cacao sembrano piccoli piaceri innocenti, soprattutto in inverno.

Eppure, non appena lo zucchero tocca la bocca, inizia un processo sorprendentemente rapido. Secondo una nuova indagine condotta dall'Università della Florida, bastano pochi secondi perché i batteri presenti nel cavo orale comincino a trasformare lo zucchero in acidi, alterando l'equilibrio naturale e indebolendo lo smalto dentale. Un'azione quasi istantanea, che parte ancor prima che il sapore dolce svanisca.

Gli scienziati spiegano che nel cavo orale convivono centinaia di specie batteriche, alcune protettive, altre potenzialmente dannose. Quando incontrano lo zucchero, i microrganismi più aggressivi lo metabolizzano rapidamente, producendo acidi che fanno scendere il pH orale in appena uno-due minuti. Sotto la soglia di 5,5, lo smalto inizia a dissolversi, perdendo progressivamente minerali. È qui che interviene il ruolo fondamentale della saliva, che diluisce gli acidi, elimina i residui e riporta il pH verso valori più sicuri. Ma questo sistema di difesa non regge se gli stimoli zuccherini sono continui: chi sgranocchia dolci a intervalli regolari mantiene la bocca in un ambiente troppo acido per troppo tempo, creando condizioni perfette per la carie.

La ricerca sottolinea anche come il consumo abituale di zucchero alimenti i batteri responsabili della placca. Questa pellicola appiccicosa funziona come una sorta di «fortezza» che protegge i microrganismi dalle difese naturali della bocca e permette loro di continuare a produrre acidi. In questo modo, lo smalto resta esposto a un ambiente corrosivo prolungato, mentre i batteri benefici perdono efficacia. Si crea così un circolo vizioso: più zucchero significa più acido, più acido significa smalto più fragile, e nel tempo compaiono prima micro-lesioni, poi vere e proprie cavità.

Un altro dato importante riguarda le abitudini alimentari. Non è tanto la quantità di zucchero a fare la differenza, quanto la frequenza. Piccoli snack distribuiti durante la giornata mantengono attiva la produzione di acidi per ore, mentre consumare un dolce durante un pasto è meno rischioso, perché la salivazione aumenta e contrasta meglio gli effetti corrosivi. Neppure le bevande zuccherine sono innocue: bibite, succhi di frutta e perfino caffè o tè addolciti combinano zucchero e acidità, amplificando il danno allo smalto.

Gli esperti consigliano quindi di concentrare il consumo di dolci ai pasti principali, evitare di sorseggiare a lungo bevande zuccherate e mantenere intervalli più lunghi tra uno spuntino e l'altro. La prevenzione, però, si gioca soprattutto sull'igiene: solo la pulizia meccanica – spazzolino e filo interdentale – può rimuovere davvero il biofilm e interrompere il ciclo che porta alla carie. Come ricordano i ricercatori, un gesto tanto semplice quanto decisivo: «Solo la rimozione del biofilm può proteggere lo smalto da un ambiente acido costante».

In definitiva, la battaglia contro la carie inizia molto prima di quanto si creda: praticamente al primo boccone. Conoscere la velocità con cui il processo prende avvio aiuta a capire perché abitudini apparentemente innocue possano avere effetti cumulativi sulla salute dei denti e quanto contino le piccole scelte quotidiane per preservare il sorriso.