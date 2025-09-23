Un materiale innovativo sviluppato dai ricercatori dell'Empa distrugge germi e virus in pochi minuti con la sola forza della luce infrarossa. Una scoperta che potrebbe ridurre drasticamente l'uso di antibiotici e aprire nuove prospettive nella lotta contro le infezioni.

Covermedia Covermedia

Quando gli antibiotici non bastano più, anche una semplice ferita può trasformarsi in un rischio mortale.

Ogni anno milioni di persone nel mondo muoiono a causa di infezioni resistenti ai farmaci. Ora, un team svizzero ha messo a punto una soluzione rivoluzionaria: una speciale superficie che, se esposta a luce infrarossa, uccide batteri e virus senza bisogno di sostanze chimiche.

La tecnologia si basa su un polimero biocompatibile arricchito con nanomateriali di acido grafenico. Quando viene illuminata, la superficie si scalda localmente e produce molecole di ossigeno altamente reattive. Questa combinazione di calore e radicali ossidanti attacca le membrane dei microrganismi, distruggendoli in pochi minuti.

«Il nuovo materiale è stato progettato per eliminare i microrganismi in modo rapido e localizzato», spiega Giacomo Reina, ricercatore dell'Empa. I test di laboratorio hanno confermato l'efficacia: bastano cinque minuti di esposizione alla luce per abbattere oltre il 90% del pericoloso Staphylococcus aureus e quasi il 100% di Pseudomonas aeruginosa.

Anche un ceppo di Coronavirus è stato neutralizzato al 99,97%. La superficie può essere riattivata almeno venti volte senza perdere potenza, mantenendo al tempo stesso un'ottima tollerabilità con cellule umane e sudore artificiale.

Un primo campo di applicazione è la odontoiatria: i ricercatori stanno sviluppando una placca dentale che, illuminata dall'esterno, elimina i batteri responsabili di infezioni difficili da trattare con gli antibiotici.

«Soluzioni di questo tipo rappresentano un enorme valore aggiunto per i pazienti», sottolinea Ronald Jung, direttore della clinica odontoiatrica dell'Università di Zurigo.

Un passo decisivo per la ricerca contro i batteri

Il potenziale, però, va ben oltre. La stessa tecnologia potrebbe essere impiegata su maniglie, corrimano, dispositivi medici come cateteri ed endoscopi, o ancora su superfici di uso comune negli ospedali e negli spazi pubblici.

A differenza dei rivestimenti a base di metalli come argento o titanio, spesso costosi e inquinanti, questa superficie non contiene componenti tossici, è economica da produrre e mantiene le sue proprietà nel tempo.

Non sostituirà del tutto gli antibiotici, ma potrebbe ridurne sensibilmente l'uso, specialmente nelle strutture sanitarie dove i superbatteri rappresentano una minaccia crescente.

Se la tecnologia si dimostrerà efficace anche nella pratica clinica, sarà un passo decisivo verso un futuro in cui le infezioni potranno essere contrastate... semplicemente accendendo la luce.