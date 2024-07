Alcol

Rimanere idratato, ad esempio, può aiutare a prevenire i postumi di una sbornia.

Le vacanze estive spesso portano a bere di più, ma essere consapevoli del consumo di alcol può aiutare a sentirsi più sani ed energici.

Ci sono alcune cose che bisogna tenere bene a mente quando si fa uso di alcol. Gabrielle Morse, dietista specializzata presso la Nuffield Health del St. Bartholomew's Hospital, ha condiviso i suoi consigli per bere in modo consapevole.

Pensa alle tue unità settimanali

Innanzitutto, è importante tenere traccia della quantità di alcol che si beve ogni settimana. «La cosa principale da considerare è quante unità contengono queste bevande poiché possono variare», spiega Gabrielle. «Il servizio sanitario nazionale consiglia di bere non più di 14 unità di alcol a settimana, distribuite in 3 giorni o più. Si tratta di circa 6 bicchieri medi (175 ml) di vino o 6 pinte di birra al 4%».

E aggiunge: «Se sai di avere molti eventi sociali durante la settimana, assicurati di avere almeno 2 giorni consecutivi alla settimana senza alcol e guarda la tua agenda per pianificare in anticipo, così avrai più probabilità di restare sotto quelle raccomandate 14 unità.»

Sii consapevole di quando e cosa hai mangiato mentre bevevi

Mangiare prima di bere ti aiuterà a evitare di ubriacarti troppo. «Questo non è importante solo prima di bere, ma anche prima e dopo», dice l'esperto. «Il consumo di alcol può avere un effetto deleterio sulla salute dell'intestino: bere molto in un breve lasso di tempo può avere un effetto deleterio sul microbioma intestinale. Mantieni i pasti il ​​più diversificati possibile con alimenti a base vegetale».

Rimani idratato

È importante bere bibite analcoliche insieme alle bevande alcoliche. «Il motivo principale per cui ti senti male il giorno dopo aver bevuto alcolici è perché sei disidratato», afferma Gabrielle. «Prova a ordinare opzioni analcoliche con le tue bevande alcoliche per mantenerti idratato e concentrarti sulla reidratazione il giorno successivo».

Sii intenzionale

Per evitare di bere troppo, prova a fissare un certo numero di drink che consumerai quel giorno. «Prima di uscire o iniziare a bere, stabilisci delle intenzioni per limitare il consumo: ad esempio, cerca di smettere di bere entro un certo periodo o di bere 2 drink analcolici prima del primo alcolico», consiglia Gabrielle.

Prova le opzioni senza alcol

Se vuoi evitare i temuti postumi di una sbornia, o semplicemente non hai voglia di bere, potresti optare per una bevanda analcolica.

«Negli ultimi anni le versioni analcoliche delle bevande sono cresciute in popolarità, disponibilità e qualità», afferma il dietista specialista. «Potrebbero avere un contenuto di zucchero paragonabile alle tue bevande alcoliche preferite, ma non hanno il contenuto di alcol e i rischi per la salute associati». E continua: «Prova la birra alcolica allo zero per cento o il prosecco zero del tuo supermercato locale: sono sorprendentemente paragonabili alle versioni alcoliche».

