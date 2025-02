Scegliere le bevande giuste è fondamentale per supportare il dimagrimento, mentre alcune possono ostacolarlo senza che ce ne rendiamo conto. Ecco cosa dicono gli esperti.

Covermedia Covermedia

Quando si segue un regime alimentare per perdere peso, è importante non concentrarsi solo sul cibo, ma anche su ciò che si beve.

Molte bevande sono ricche di calorie vuote, che possono influire negativamente sul processo di dimagrimento.

La dottoressa Charlotte Norton, Chief Medical Officer di The Slimming Clinic, spiega quanto l'idratazione sia essenziale per il benessere generale e per il controllo del peso.

«Le bevande e l'idratazione giocano un ruolo chiave nella perdita di peso», afferma l'esperta. «Non bere abbastanza acqua può causare gonfiore e rallentare la digestione, influendo negativamente sull'equilibrio dell'organismo».

Le bevande migliori per dimagrire

Acqua naturale e frizzante: bere qualsiasi tipo di acqua non zuccherata aiuta nel dimagrimento. «L'acqua frizzante può essere una valida alternativa alle bibite zuccherate, poiché offre lo stesso effetto effervescente senza calorie», spiega la dottoressa Norton.

Tè verde: alcuni studi suggeriscono che i suoi composti bioattivi possano accelerare il metabolismo e favorire la combustione dei grassi. Tuttavia, la maggior parte delle ricerche si concentra sugli estratti di tè verde, più che sulla bevanda in sé.

Frullati proteici: la dottoressa Norton consiglia frullati proteici a basso contenuto calorico, come i Lean Shakes di The Slimming Clinic, che contengono proteine e fibre per aiutare a controllare l'appetito.

Le bevande da evitare

Bibite zuccherate: una lattina può contenere fino a 140 calorie e 37 grammi di zucchero, contribuendo all'aumento di peso.

Frappè e bevande a base di panna: molte bevande vendute nei fast food possono arrivare a 500 calorie per porzione.

Alcol: oltre a fornire calorie vuote, abbassa le inibizioni alimentari e spinge a fare scelte meno salutari, aumentando il desiderio di snack calorici.

Fare attenzione a ciò che si beve è un passo essenziale per raggiungere e mantenere un peso sano. Bere più acqua e tisane, evitando zuccheri e alcol, può fare la differenza nel percorso di dimagrimento e benessere generale.