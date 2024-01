Scegliere percorsi ben illuminati in bicicletta può aiutare.

Se uno dei vostri propositi per il nuovo anno è quello di usare con frequenza la bicicletta, bisogna capire come farlo in sicurezza durante i bui mesi invernali.

Mark Brown, proprietario del fornitore di assicurazioni per biciclette ProtectMyBike, ha offerto i suoi consigli per pedalare senza incappare in pericoli inutili.

«Il ciclismo notturno offre un'esperienza unica e gratificante, consentendo ai ciclisti di godere delle ore fresche e tranquille in cui le strade sono meno affollate», esordisce Mark. «Ma le strade buie possono essere uno spettacolo inquietante per alcuni, con il timore di una visibilità ridotta e potenziali problemi di sicurezza».

Pianificare il percorso

Stabilire a priori la strada che si farà in bicicletta significa far sapere a qualcuno dove ci si trova.

«Prima di partire, pianificate il percorso e informate qualcuno dei vostri piani, compreso l'orario di ritorno previsto, in modo che abbia un'idea chiara di dove sarete», raccomanda l'esperto.

La manutenzione della bicicletta è importante

Una corretta manutenzione della bicicletta riduce il rischio di problemi imprevisti.

«La bicicletta deve essere in buone condizioni di funzionamento, soprattutto al buio. Controllate freni, pneumatici e cambio prima di ogni uscita per ridurre il rischio di problemi imprevisti», dice Mark. «Un’assicurazione completa per la bicicletta vi garantisce la massima tranquillità quando siete in viaggio».

Scegliete percorsi ben illuminati

Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri durante il vostro viaggio in bicicletta.

«Scegliete percorsi ben illuminati ogni volta che potete ed evitate le zone isolate, soprattutto se non le conoscete bene», consiglia Mark. «I percorsi ben illuminati offrono una maggiore visibilità e riducono la probabilità di sorprese».

Indossare l'attrezzatura giusta

Indossare indumenti ad alta visibilità può ridurre il rischio di essere coinvolti in un incidente stradale.

«Uno degli aspetti più importanti del ciclismo notturno è la visibilità. Optate per un abbigliamento riflettente o ad alta visibilità che vi faccia risaltare agli occhi degli automobilisti e degli altri ciclisti», afferma l'esperto. «Ma non si tratta solo di essere visibili: sentirsi sicuri e protetti durante l'allenamento significa potersi concentrare sulla propria attività fisica».

Illuminare il percorso

Se si pedala su strade o sentieri bui, è essenziale utilizzare una torcia frontale o una luce da fissare alla bicicletta.

«Le torce frontali possono essere una misura efficace per rimanere al sicuro di notte. Sceglietene una con un livello di luminosità di circa 100-200 lumen, sufficiente a illuminare il sentiero davanti a voi senza accecare il traffico in arrivo», spiega Mark.

Covermedia