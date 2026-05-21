Attenzione!Biglietti per i Mondiali, lo zoo e musei: ecco come i truffatori vendono biglietti falsi
Martin Abgottspon
21.5.2026
Biglietti per i Mondiali, sconti per lo zoo o musei del cioccolato: sempre più siti web falsi attirano le persone con presunte occasioni e mettono sotto pressione gli acquirenti. Se non si presta attenzione, si possono perdere rapidamente soldi e i dati della carta di credito.
Martin Abgottspon
21.05.2026, 06:00
Martin Abgottspon
Hai fretta? blue News riassume per te
I cybercriminali sfruttano in modo specifico i grandi eventi e creano siti web di biglietti falsi che assomigliano in modo ingannevole ai punti vendita ufficiali.
Gli acquirenti spesso pagano per biglietti che non vengono mai consegnati o che non sono validi.
Le false offerte mettono sotto pressione gli utenti con presunti sconti e conti alla rovescia, ad esempio sui falsi siti web dello zoo di Zurigo o del museo Lindt.
La Coppa del Mondo di hockey su ghiaccio è appena iniziata e quella di calcio è quasi ai blocchi di partenza. Ma non sono solo i tifosi ad attendere con impazienza questi grandi eventi... anche i truffatori li vedono come un'opportunità per trarre profitto e ingannare i fan.
Nell'ultima settimana l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) ha ricevuto diverse segnalazioni di siti web legati ai Mondiali che copiano i punti vendita ufficiali dei biglietti.
Ma i criminali sfruttano ogni occasione per ingannare le persone in cerca di biglietti, indipendentemente dai grandi eventi.
Ad esempio vengono creati a questo scopo falsi siti web di vendita di biglietti o di merchandising. Spesso le offerte sembrano così allettanti e a buon mercato che è difficile resistere.
Oppure vengono offerte entrate che non sono più disponibili sul mercato regolare o che sono disponibili solo in quantità molto limitate. Nell'attesa di una consegna rapida, si paga il prezzo richiesto.
Ma la delusione è rapida: i biglietti ordinati non arrivano mai o non sono validi.
L'esempio dello zoo di Zurigo
Ma anche altri eventi e destinazioni escursionistiche non sono risparmiati dal fenomeno. Un esempio che viene ripetutamente segnalato all'UFCS è quello dei siti web falsi per lo zoo di Zurigo.
L'aspetto particolarmente insidioso è che gli acquirenti vengono deliberatamente messi sotto pressione per prendere una decisione. Viene promesso loro uno sconto apparentemente generoso del 40%, ma solo se si impegnano entro pochi minuti.
Per aumentare la pressione temporale, viene visualizzato un orologio che fa inesorabilmente il conto alla rovescia. Agli utenti viene costantemente ricordato quanto poco tempo presumibilmente resta loro per beneficiare dello sconto.
L'impressione di un'opportunità unica nella vita ha lo scopo di creare la paura di perdere l'occasione. In questo caso i truffatori sfruttano il noto fenomeno della fear of missing out (FOMO) o «paura di perdersi».
Allo scadere del tempo il timer non si ferma a zero, ma torna a 15 minuti e ricomincia a contare. Se si desidera acquistare i biglietti, è necessario inserire i dati della carta di credito e diventare vittima di un attacco di phishing.
Una dolce tentazione si rivela un'amara trappola
Anche gli amanti del cioccolato vengono presi di mira dai cybercriminali. In un caso recente questi hanno copiato il sito web del museo del cioccolato di Lindt. Un sito web fraudolento corrispondente è già stato segnalato due volte all'UFCS.
La particolarità di questi casi è che gli autori sfruttano specificamente gli errori di battitura degli utenti. Ad esempio in un caso nel nome del dominio è stata utilizzata l'ortografia errata «chochlate», cioè senza la «e», invece di «chocolate». Nel secondo caso alla parola «chocolate» è stata aggiunta una «s».
I malintenzionati ipotizzano che le vittime commettano errori di battitura e finiscano così su una pagina truffaldina dall'aspetto ingannevole, ma genuino senza rendersene conto.
Anche in questi casi è stato necessario inserire i dati della carta di credito per ordinare il biglietto. Per rendere perfetto l'inganno, dopo l'acquisto le vittime vengono reindirizzate su una nuova pagina di un fornitore di servizi di pagamento, come avviene anche negli shop online affidabili.
Anche le piattaforme d'incontri traggono nell'inganno
L'UFCS riceve regolarmente anche segnalazioni di siti falsi di biglietti in relazione alle cosiddette truffe amorose. I criminali utilizzano piattaforme di incontri per entrare in contatto con le loro vittime.
Si presentano come persone simpatiche e attraenti e stabiliscono rapidamente un legame emotivo con chi si trova dall'altra parte dello schermo. In breve tempo propongono un incontro a un concerto o a un teatro e inviano un link a un presunto negozio di biglietti per concerti o spettacoli teatrali in Svizzera.
A prima vista il sito web a cui rimanda il link sembra serio e professionale, ma un'occhiata al sito ufficiale dell'istituzione culturale in questione rivela rapidamente che lo spettacolo indicato non è attualmente in programma.
Anche in questo caso le vittime vengono indotte a inserire i dati della carta di credito.
Ecco le raccomandazioni di comportamento
Utilizzate solo i canali ufficiali: acquistate i biglietti solo attraverso canali ufficiali o affidabili. È meglio utilizzare sempre i punti di vendita dei biglietti autorizzati dall'evento (siti web ufficiali, punti vendita riconosciuti o scambi ufficiali di biglietti). È meglio lasciar perdere le piattaforme del mercato nero.
Rimanete sospettosi: diffidate delle offerte che sembrano troppo vantaggiose o troppo urgenti. Se all'ultimo minuto vengono offerti biglietti a prezzo di costo (o addirittura troppo basso) per un evento che è già esaurito da tempo, è il caso di mettersi in allarme. Lo stesso vale se un venditore o un acquirente vi esorta a concludere immediatamente l'affare.
Nel dubbio, annullate: se sospettate che si tratti di una truffa, interrompete immediatamente i contatti con la persona in questione.
Segnalate un tentativo di truffa: se scoprite un annuncio sospetto o se siete stati vittime di una truffa, assicuratevi di segnalarlo agli operatori della piattaforma o del sito web in questione (che si tratti di un portale di annunci, di un gruppo Facebook o di un canale di social media).