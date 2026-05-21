In questo momento bisogna stare particolarmente attenti quando si acquistano biglietti su Internet. Gemini @ blue News

Biglietti per i Mondiali, sconti per lo zoo o musei del cioccolato: sempre più siti web falsi attirano le persone con presunte occasioni e mettono sotto pressione gli acquirenti. Se non si presta attenzione, si possono perdere rapidamente soldi e i dati della carta di credito.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te I cybercriminali sfruttano in modo specifico i grandi eventi e creano siti web di biglietti falsi che assomigliano in modo ingannevole ai punti vendita ufficiali.

Gli acquirenti spesso pagano per biglietti che non vengono mai consegnati o che non sono validi.

Le false offerte mettono sotto pressione gli utenti con presunti sconti e conti alla rovescia, ad esempio sui falsi siti web dello zoo di Zurigo o del museo Lindt. Mostra di più

La Coppa del Mondo di hockey su ghiaccio è appena iniziata e quella di calcio è quasi ai blocchi di partenza. Ma non sono solo i tifosi ad attendere con impazienza questi grandi eventi... anche i truffatori li vedono come un'opportunità per trarre profitto e ingannare i fan.

Nell'ultima settimana l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) ha ricevuto diverse segnalazioni di siti web legati ai Mondiali che copiano i punti vendita ufficiali dei biglietti.

Ma i criminali sfruttano ogni occasione per ingannare le persone in cerca di biglietti, indipendentemente dai grandi eventi.

Offerte troppo belle per essere vere

Ad esempio vengono creati a questo scopo falsi siti web di vendita di biglietti o di merchandising. Spesso le offerte sembrano così allettanti e a buon mercato che è difficile resistere.

Oppure vengono offerte entrate che non sono più disponibili sul mercato regolare o che sono disponibili solo in quantità molto limitate. Nell'attesa di una consegna rapida, si paga il prezzo richiesto.

Ma la delusione è rapida: i biglietti ordinati non arrivano mai o non sono validi.

Esempio di un falso sito web FIFA. UFCS

L'esempio dello zoo di Zurigo

Ma anche altri eventi e destinazioni escursionistiche non sono risparmiati dal fenomeno. Un esempio che viene ripetutamente segnalato all'UFCS è quello dei siti web falsi per lo zoo di Zurigo.

L'aspetto particolarmente insidioso è che gli acquirenti vengono deliberatamente messi sotto pressione per prendere una decisione. Viene promesso loro uno sconto apparentemente generoso del 40%, ma solo se si impegnano entro pochi minuti.

Per aumentare la pressione temporale, viene visualizzato un orologio che fa inesorabilmente il conto alla rovescia. Agli utenti viene costantemente ricordato quanto poco tempo presumibilmente resta loro per beneficiare dello sconto.

L'impressione di un'opportunità unica nella vita ha lo scopo di creare la paura di perdere l'occasione. In questo caso i truffatori sfruttano il noto fenomeno della fear of missing out (FOMO) o «paura di perdersi».

Allo scadere del tempo il timer non si ferma a zero, ma torna a 15 minuti e ricomincia a contare. Se si desidera acquistare i biglietti, è necessario inserire i dati della carta di credito e diventare vittima di un attacco di phishing.

Falsa pagina di vendita dei biglietti dello zoo di Zurigo. Viene offerto uno sconto del 40% se si ordina entro 15 minuti. UFCS

Una dolce tentazione si rivela un'amara trappola

Anche gli amanti del cioccolato vengono presi di mira dai cybercriminali. In un caso recente questi hanno copiato il sito web del museo del cioccolato di Lindt. Un sito web fraudolento corrispondente è già stato segnalato due volte all'UFCS.

La particolarità di questi casi è che gli autori sfruttano specificamente gli errori di battitura degli utenti. Ad esempio in un caso nel nome del dominio è stata utilizzata l'ortografia errata «chochlate», cioè senza la «e», invece di «chocolate». Nel secondo caso alla parola «chocolate» è stata aggiunta una «s».

I malintenzionati ipotizzano che le vittime commettano errori di battitura e finiscano così su una pagina truffaldina dall'aspetto ingannevole, ma genuino senza rendersene conto.

Anche in questi casi è stato necessario inserire i dati della carta di credito per ordinare il biglietto. Per rendere perfetto l'inganno, dopo l'acquisto le vittime vengono reindirizzate su una nuova pagina di un fornitore di servizi di pagamento, come avviene anche negli shop online affidabili.

La falsa pagina del Museo del cioccolato Lindt promette biglietti disponibili. UFCS

Anche le piattaforme d'incontri traggono nell'inganno

L'UFCS riceve regolarmente anche segnalazioni di siti falsi di biglietti in relazione alle cosiddette truffe amorose. I criminali utilizzano piattaforme di incontri per entrare in contatto con le loro vittime.

Si presentano come persone simpatiche e attraenti e stabiliscono rapidamente un legame emotivo con chi si trova dall'altra parte dello schermo. In breve tempo propongono un incontro a un concerto o a un teatro e inviano un link a un presunto negozio di biglietti per concerti o spettacoli teatrali in Svizzera.

A prima vista il sito web a cui rimanda il link sembra serio e professionale, ma un'occhiata al sito ufficiale dell'istituzione culturale in questione rivela rapidamente che lo spettacolo indicato non è attualmente in programma.

Anche in questo caso le vittime vengono indotte a inserire i dati della carta di credito.

Sito web falso del Teatro di Basilea per una presunta rappresentazione di «Moulin Rouge». UFCS