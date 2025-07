Bastano 10 minuti al giorno per migliorare postura, equilibrio, memoria e perfino bruciare più calorie. E funziona anche solo immaginandolo.

Camminare all'indietro sembra una stranezza da bambini o da artisti di strada, eppure bastano dieci minuti al giorno per ottenere benefici reali su corpo e mente.

Il cosiddetto «retro walking» è una pratica semplice, accessibile e sorprendentemente efficace, tanto da attirare l'attenzione di ricercatori della UCLA e della Cleveland Clinic.

Quando ci si muove all'indietro, il corpo è costretto a rompere gli schemi abituali: i muscoli di gambe, fianchi e tronco devono riorganizzarsi per gestire l'equilibrio, mentre il cervello è coinvolto in un lavoro di coordinamento inedito. Proprio questo sforzo, diverso dal solito, produce effetti positivi e misurabili.

Ecco cosa si migliora camminando all'indietro

Chi cammina all'indietro migliora l'equilibrio e la stabilità, qualità fondamentali soprattutto con l'avanzare dell'età o in caso di andatura incerta.

Il movimento coinvolge i muscoli profondi della schiena, spesso trascurati, con un effetto di sollievo percepibile anche in presenza di dolori cronici.

Non solo: rispetto alla camminata normale, il retro walking riduce l'impatto su ginocchia e anche, grazie a un raggio di movimento più contenuto e a una distribuzione più uniforme della pressione articolare. Alcuni studi dimostrano addirittura una riduzione dei sintomi nei pazienti con artrosi.

Dal punto di vista metabolico, è un'attività più intensa di quanto sembri: secondo il valore MET (Metabolic Equivalent of Task), che misura il dispendio energetico, la camminata tradizionale ha un valore di 3,5, mentre quella all'indietro arriva a 6.

Questo significa che si consumano quasi il doppio delle calorie nello stesso tempo. Anche i muscoli posteriori delle cosce e i glutei lavorano di più, migliorando tonicità e postura.

Un beneficio sorprendente

Ma il beneficio più sorprendente riguarda il cervello. Muoversi all'indietro attiva la corteccia prefrontale, l'area responsabile di concentrazione, memoria e capacità decisionali.

E non è necessario nemmeno alzarsi in piedi: in un esperimento condotto alla UCLA, chi si limitava a immaginare il movimento otteneva comunque un miglioramento nei test cognitivi.

Questo perché la visualizzazione stimola le stesse reti neurali dell'azione reale, favorendo la neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di creare nuove connessioni. Un allenamento mentale che funziona, anche da seduti.

Naturalmente è importante iniziare con cautela, preferibilmente in ambienti sicuri come corridoi sgombri o tapis roulant. L'ideale è partire con 10-15 minuti al giorno, osservando le proprie reazioni e mantenendo la concentrazione sul movimento. Una piccola abitudine quotidiana, poco appariscente ma ricca di potenzialità, che può fare davvero la differenza per corpo e mente.