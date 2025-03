Immagine d'archivio di illustrazione

Una dieta ricca di calcio può aumentare il rischio di cancro alla prostata.

Diversi fattori possono aumentare il rischio di cancro alla prostata, tra cui una dieta non sana e il fumo.

Per aiutare a comprendere meglio questa malattia, in vista del Mese della Consapevolezza della Prostata, il dottor Jeff Foster ha spiegato come lo stile di vita possa influenzare le probabilità di sviluppare questa forma tumorale.

Quando aumenta il rischio

«Il cancro alla prostata è molto sensibile ai fattori legati allo stile di vita», ha esordito il dottor Foster.

«Con questo voglio dire che, per esempio, il cancro ai testicoli è in gran parte dovuto alla sfortuna e non c'è molto che si possa fare per ridurre il rischio. Ma il cancro alla prostata è sensibile a molti fattori esterni. Per esempio, se si fuma e si beve, il rischio aumenta».

Come allontanare la malattia

Quali sono quindi i cambiamenti da apportare al proprio stile di vita? L'esperto consiglia di eliminare completamente l'alcol per ridurre il rischio, ma se ciò non è possibile, raccomanda almeno di limitarne il più possibile l'assunzione.

Inoltre, osserva: «Il sovrappeso accresce le possibilità di contrarre la malattia, così come le diete ad alto contenuto di calcio, ma per questo è necessario consumare 8-10 tazze di latte al giorno. Una dieta sana è fondamentale, con una quantità limitata di calcio».

Secondo il dottor Foster, anche le infezioni croniche della prostata possono rappresentare un fattore di rischio, ma un'attività sessuale regolare può ridurlo in modo significativo.

I controlli sono fondamentali

L'età rappresenta anch'essa un fattore di rischio, anche se inevitabile.

Il medico ha inoltre precisato che molti uomini possono presentare alcune cellule tumorali nella prostata, ma «non significa che vi ucciderà e la chiave è monitorare e tenere d'occhio i sintomi».

Infine, il consiglio è di effettuare annualmente un test dell'antigene prostatico specifico (PSA), che però non è disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale e deve essere richiesto tramite un medico privato.