In questo periodo, è importante sapere come identificare i segni precoci e proteggere la pelle. Il dott. Ross Perry, esperto di nevi, ci offre utili suggerimenti per mantenere la pelle sana.

Covermedia Covermedia

Ogni anno, milioni di persone vengono diagnosticati con il cancro della pelle, ma fortunatamente, se rilevato precocemente, questo tipo di tumore può essere trattato con successo.

Il dott. Ross Perry, esperto di nevi e fondatore della Cosmedics Skin Clinics, ha messo in evidenza alcuni dei segnali da non sottovalutare. Secondo il dott. Perry, è essenziale prestare attenzione a nevi che cambiano forma, colore, o dimensioni nel tempo, o che presentano bordi irregolari.

«Se un neo sanguina senza una causa evidente, come un graffio o un piccolo infortunio, è un segnale che dovrebbe essere controllato immediatamente», spiega l'esperto.

Melanoma e altri tumori della pelle sono più comuni di quanto pensiamo, ma una diagnosi precoce può davvero fare la differenza. Secondo il National Institute for Health and Care Excellence (NICE), circa il 50% delle donne e il 40% degli uomini svilupperanno un cancro della pelle prima o poi.

Il melanoma, la forma più pericolosa di cancro della pelle, può essere fatale se non trattato tempestivamente, ma è anche uno dei tumori più facilmente curabili se diagnosticato nelle prime fasi.

Come riconoscere un melanoma Il dott. Perry suggerisce di fare attenzione ai seguenti segnali: se un neo è asimmetrico, ha bordi irregolari, variazioni di colore o un diametro maggiore di una gomma da matita, potrebbe essere il caso di fare un controllo. È importante, inoltre, osservare eventuali cambiamenti nei nevi, come la comparsa di prurito, sanguinamento o crostificazione.

Infine, un altro consiglio utile è il segno dell'anatroccolo brutto: normalmente i nevi appaiono simili tra loro, ma se uno di essi sembra diverso dagli altri, potrebbe essere sospetto. Se noti cambiamenti sospetti nella pelle, non esitare a consultare un dermatologo.

La prevenzione è la chiave

La protezione solare, l'uso di indumenti adeguati e l'autocontrollo regolare dei nevi sono le principali misure di prevenzione. Il dott. Perry sottolinea che è essenziale monitorare la pelle con regolarità, soprattutto se si ha una storia familiare di cancro della pelle o se si è stati esposti frequentemente al sole senza protezione.

Concludendo, la consapevolezza e la prevenzione sono fondamentali. Esegui regolari controlli dei tuoi nevi e, se noti cambiamenti sospetti, consulta un medico. Non aspettare che sia troppo tardi per proteggere la tua pelle.

Diametro

Un neo più grande del normale merita attenzione medica.

«Se è più grande di una gomma da cancellare, può essere motivo di preoccupazione», spiega. «Detto ciò, anche melanomi piccoli, inferiori a un quarto di pollice, possono essere pericolosi, quindi non ignorate quelli sospetti ma più piccoli».

Evoluzione

I nei non dovrebbero modificarsi nel tempo. Qualsiasi cambiamento nell'aspetto può essere un segnale di cancro della pelle.

«Un neo che cambia dimensione, forma, colore o altezza è da considerarsi a rischio», avverte l'esperto. «Occhio anche a prurito, secrezioni, sanguinamenti o croste. I nei non dovrebbero sanguinare, a meno che non vengano urtati».

In generale, è importante monitorare i nei nuovi, quelli in crescita, quelli più scuri rispetto agli altri o con bordi e forme irregolari. Ricordate la regola d'oro: nel dubbio, controllate. E rivolgetevi sempre al vostro medico se avete dubbi su un neo.