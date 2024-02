È fondamentale controllare eventuali cambiamenti nei propri nei.

Esistono diversi modi per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro della pelle, ad esempio proteggendola dal sole.

Anche se non esiste un modo sicuro per prevenire il melanoma, ci sono delle precauzioni che si possono prendere per ridurre il rischio.

Il dottor Ross Perry, esperto di screening dei nei e del cancro della pelle presso le Cosmedics Skin Clinics, ha spiegato cosa si può fare per prevenire i danni del sole sulla pelle e potenzialmente ridurre il rischio di cancro.

«Il nostro viso è l'area più soggetta all'invecchiamento e ai danni solari perché è costantemente esposto ai raggi UV del sole», esordisce il dottor Perry. «Spesso ci si chiede se le persone debbano indossare la protezione solare sul viso tutto l'anno: la risposta semplice è sì! Durante l'inverno si può indossare una crema solare di fattore più basso, ad esempio un fattore 30. Ma durante i mesi primaverili ed estivi, è consigliabile optare per un fattore 50, soprattutto se si ha la pelle chiara».

L'esperto spiega che applicare regolarmente la crema solare è fondamentale.

«Lo scenario ideale è applicare la crema solare 15 minuti prima di esporsi al sole. Se si applica regolarmente la crema solare ogni 2-3 ore, si spera di poter esporre la pelle al sole per tutto il giorno», afferma Perry. «Tuttavia, tra le 11.00 e le 14.00 è consigliabile stare sotto l'ombrellone, poiché questa intensità di luce solare è quasi certamente in grado di penetrare la protezione solare».

E se sentite che la vostra pelle comincia a bruciare, assicuratevi di non esporvi più al sole.

«E poi la cosa migliore da fare è applicare lozioni idratanti come l'Aloe Vera o altre lozioni lenitive doposole e applicarle ogni 2 ore. È anche importante trattare la scottatura con una flanella fredda dopo le prime ore dall'ustione. Una volta superate le 4-6 ore, continuare ad applicare regolarmente creme idratanti».

Infine, Perry spiega come capire se un neo potrebbe essere canceroso.

«Se un neo sanguina, quasi certamente non è normale, a meno che non sia stato semplicemente sfregato (ad esempio da una spallina del reggiseno) e questa sia la causa del sanguinamento, cioè una ferita», spiega. «La maggior parte dei nei non sanguina spontaneamente, quindi è importante farli controllare dal medico. Altri elementi, come i cambiamenti di dimensione, forma e colore, sono segnali importanti di un potenziale cancro della pelle».

Se notate un cambiamento in uno dei vostri nei, rivolgetevi a un professionista.

Covermedia