Oroscopo annuale 2026 L'astrologa: «I Cancro dovrebbero usare il cuore come bussola»

Monica Kissling e Karina Schönberger

23.12.2025

Cosa riserva il 2026 al Cancro?
Cosa riserva il 2026 al Cancro?
Google AI

Monica Kissling e Karina Schönberger hanno guardato nelle stelle. Le astrologhe rivelano cosa ha in serbo il 2026 per i Cancro, ovvero per tutti i nati tra il 21 giugno e il 22 luglio.

Monica Kissling e Karina Schönberger

23.12.2025, 10:01

L'anno 2026 vi invita a usare di nuovo il cuore come bussola. Dopo anni in cui vi siete persi tra ripiegamento e adattamento, ora potete riallinearvi.

Vi rendete conto che protezione non significa sempre muri, ma a volte è semplicemente la capacità di rimanere completamente con voi stessi. Il 2026 vi mostra che la morbidezza non è un rischio. È e rimane la vostra più grande forza.

Amore: vicinanza con la spina dorsale

L 'amore chiarisce ciò che vi sostiene veramente. Iniziate a giudicare le relazioni non in base a quanto avete bisogno di voi, ma in base a quanto liberamente potete respirare in esse.

Quest'anno vi mette di fronte a vecchi schemi di attaccamento, soprattutto quando vi siete conformati troppo per mantenere l'armonia. Ora si tratta di mostrare se stessi, anche se ciò significa porre dei limiti.

Se siete disposti a condividere voi stessi onestamente, si crea una vicinanza genuina che non si basa più sul senso di colpa, sugli impulsi di salvataggio o sul bisogno. Questo apre lo spazio per legami che vi nutrono anche a livello spirituale.

L'amore diventa una scuola di fiducia: in voi stessi, nel vostro istinto e nella saggezza della vita. Quando si impara a smettere di attaccarsi alle persone e ci si attacca invece alla propria verità, si crea una vicinanza che dura a lungo termine.

Salute mentale. Ecco dei semplici consigli per calmare una mente ansiosa

Salute mentaleEcco dei semplici consigli per calmare una mente ansiosa

Carriera e vocazione: rimanere saldi di fronte al cambiamento

Sul lavoro quest'anno richiede chiarezza e il coraggio di dire la vostra verità interiore al mondo esterno. Dove prima vi trattenevate, ora siete più disposti ad assumervi le vostre responsabilità e a rendervi visibili.

Il vostro lavoro acquista maggiore profondità e significato. Ora si tratta di creare un significato, per voi stessi e per gli altri. Imparate a distinguere tra le aspettative degli altri e la vostra voce.

Nel 2026 ci potranno essere momenti in cui vi sembrerà di dover portare troppo. Ma è proprio allora che cresce la vostra forza interiore: la consapevolezza di poter contare su voi stessi e di poter contenere il vostro spettro emotivo.

Quando iniziate a comprendere la vostra sensibilità come abilità, si apre una nuova porta. Si guida con il cuore, ed è proprio questo che ci rende credibili.

Spazio. L'espansione dell'universo rallenta: la scoperta che riscrive le leggi del cosmo

SpazioL'espansione dell'universo rallenta: la scoperta che riscrive le leggi del cosmo

Corpo e mente: ritorno alla fonte

Il vostro corpo è lo specchio della vostra guarigione nel 2026. Parla in modo più silenzioso, ma più veritiero di qualsiasi voce esterna. Prestate attenzione ai segnali di stanchezza o alle richieste eccessive.

Quest'anno non avete bisogno di nuove routine. Una maggiore fiducia nei vostri limiti può farvi ottenere molto di più. Tutto ciò che vi rallenta e vi dà la sensazione di tornare a casa è pura medicina: acqua, esercizio fisico, sonno e silenzio diventeranno i vostri alleati.

Nei momenti in cui vi sentite vuoti, ricordate: anche la bassa marea fa parte del ritmo del mare. Il dono più grande di quest'anno è sperimentare di nuovo il proprio corpo, la propria mente e la propria anima come un tutt'uno.

Quando ci si rende conto che il proprio cuore è la propria casa, si smette di cercarla all'esterno. Ed è allora che inizia qualcosa di meraviglioso: diventate immobili all'interno, e quindi più forti che mai all'esterno.

Foto von Monica Kissling

Monica Kissling

Monica Kissling alias Madame Etoile, è un'astrologa con uno studio privato a Zurigo e presidente dell'Associazione svizzera degli astrologi (SAB). Offre consulenze a privati e aziende, tiene conferenze, conduce workshop ed è autrice di libri. Da 40 anni collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione.

Foto von Karina Schönberger

Karina Schönberger

Karina Schönberger è astrologa e facilitatrice di processi somatici, specializzata in astrologia incarnata. Accompagna le persone in processi di integrazione approfonditi, conduce workshop e ritiri, è co-conduttrice del podcast AstroUnplugged e ogni due settimane scrive una newsletter sulle qualità della luna piena e della luna nuova.

